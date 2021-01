von Markus Reutter

Eine Vermietung von Skiliften an Familien, wie es beim Rössle-Lift in Schönwald praktiziert wird, wird es bei den beiden kommunalen Skiliften in Schonach nicht geben, stellte Bürgermeister Jörg Frey am Montag auf Anfrage klar. Dabei bezog er sich auch auf ein jüngstes Schreiben des Landratsamtes, in dem die aktuellen Regeln während der Pandemie formuliert sind. Demnach bleiben Freizeiteinrichtungen, wie private oder öffentliche Sportanlagen, geschlossen. Und Skilifte zählen eben zu den Freizeiteinrichtungen. Damit ist für Frey klar, dass diese in Schonach nicht geöffnet oder vermietet werden. Im Übrigen geht der Bürgermeister davon aus, dass mit einer solchen Vermietung kein Gewinn erwirtschaftet werden kann und verweist auf die Betriebskosten des Lifts, zu denen auch das Präparieren der Piste gehört.

Rodeln am Lifthang

Auch wenn die beiden Lifte in Schonach, die Skilifte Winterberg und Rohrhardsberg, stillstehen, nutzen doch Rodler gerne zumindest die unteren Lifthänge für eine Schlittenfahrt, wie Bürgermeister Frey am Wochenende selbst gesehen hat. Derzeit gibt es in den Medien immer wieder Berichte aus deutschen Skigebieten, wo Leute in größeren Ansammlungen dem Wintersport nachgehen. So sehr, dass teilweise auch die Polizei darauf achtet, dass die Corona-Regeln und der Abstand eingehalten werden.

Abstand halten

Frey vermutet für Schonach, dass die Situation unproblematisch ist. Er sehe zwar, dass viel gerodelt werde. Aber in der freien Natur verteile sich das auch. Außerdem appelliert er an jeden Einzelnen, Rücksicht zu nehmen und die geltenden Corona-Regeln umzusetzen und beispielsweise Abstand zu halten, eben auch beim Rodeln.

Loipen unproblematisch

Als unproblematisch sieht er die Nutzung der Loipen. Eine solche Loipe sei wie „ein Spazierweg im Sommer“, und der Andrang der Loipennutzer verteile sich. Rodeln und auf den Loipen zu fahren gehöre für Menschen im Schwarzwald eben zu den Möglichkeiten, sich draußen zu betätigen. „Mit der notwendigen Rücksichtnahme sollte da kein Problem entstehen“, so Frey. Bei Einhaltung der Corona-Regeln sei das ja auch erlaubt, so der Bürgermeister.