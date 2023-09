Lange Zeit war Manuela Hummel vom Hummelhof in Schonach der Meinung, mit einem so kleinen Garten wie dem ihren könne sie an Aktionen, bei denen ländlich geprägte Gärten besucht werden, nicht teilnehmen. Dabei hat sie, wenn auch einen recht kleinen, aber dennoch wunderschön gestalteten Garten. Denn von Alters her waren im Schwarzwald die Bauerngärten wichtiger Bestandteil bäuerlicher Tradition.

Auch heute noch werden regional und örtlich sehr unterschiedliche (Gemüse-)Gärten liebevoll gepflegt und erhalten. Durch ihren individuellen Charakter, der die jeweiligen Vorlieben der Bäuerin und ihrer Familie anzeigt, bereichern sie die vielfältige Kultur der Naturparks im Schwarzwald. Begeisterte Bauerngärtnerinnen kultivieren alte Gemüseraritäten und beherbergen so manch fast vergessene Blumenschönheit.

Diesmal besuchten zwei Gruppen den Hummelhof in Schonach und den Garten. Zum einen war eine Delegation da, die im Rahmen des Bauerngartensommers 2023 der BBZ (Badische Bauernzeitung) gekommen war, zum anderen kam am späteren Nachmittag eine interessierte Gruppe älterer Gäste aus Brigachtal vorbei.

Und gerade der kompakte und trotzdem sehr umfassende Bauerngarten von Manuela Hummel faszinierte die Besucher. Eine unglaubliche Vielfalt ist es, komprimiert auf wenig mehr als zwei Ar (ein Ar umfasst 100 Quadratmeter), die Manuela Hummel auf rund 1000 Metern Höhe betreut. Sie liebt es, auch mal auf alte Sorten zurückzugreifen oder Pflanzen zu ziehen, die im Schwarzwald sonst eher selten zu sehen sind. Besonders stolz ist sie auf ihre Tomaten, die gerade ohne ein schützendes Dach reif werden.

„Ich mag es, wenn ich fruchtbare Samen aus meinen Pflanzen ziehen kann, was allerdings heute nicht immer möglich ist, weil fast nur noch Hybriden gehandelt werden“, erklärt sie. Sie verbindet bunte Blütenvielfalt mit einem klassischem Nutzgarten. Genau diese Kombination ist es, die den Bauerngarten ausmacht und die Besucher überzeugt. Neben alten und bewährten Stauden des Bauerngartens (beispielsweise Rittersporn, Bartnelken, Phlox, Fingerhut oder Pfingstrosen) probiert Manuela Hummel bei den Blühpflanzen auch gerne etwas Neues aus. Zur Blütenpracht kommen viele Nutzpflanzen hinzu. Denn die gesamte Familie liebt es, frische und ungedüngte Lebensmittel direkt aus dem eigenen Garten zu genießen. Hier wächst und gedeiht vieles, was die Familie gerne isst: Salat, Kohlrabi, Lauch, Mangold oder Bohnen zum Beispiel. Für das Spätjahr hält sie Zuckerhut bereit. Leider habe man vielen Salaten die Bitterstoffe weggezüchtet, gerade die seien aber gesund.

Zum leckeren Geschmack trägt das gut bestückte Kräuterbeet seinen Teil bei. Blumenpracht, Nutzpflanzen und Kräutergarten bilden eine symbiotische Einheit. Ein neuer Teil sei der Beerengarten, abseits des klassischen Bauerngartens. Beeren liefern Saft und Früchte für Köstlichkeiten im Glas. Und natürlich verwöhnt die Gartenbesitzerin ihre Besucher auch kulinarisch.