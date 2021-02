Das Angebot für Drei- bis Zehnjährige ist an Pfingsten und in den Sommerferien wochenweise buchbar.

Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Schonach die Kinderferienbetreuung für Mädchen und Jungen zwischen drei und zehn Jahren an, um berufstätigen Eltern die Möglichkeit zu geben, Familie und Beruf zu vereinbaren.Die Ferienbetreuung in den