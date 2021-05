von Hans-Jürgen Kommert

Es gibt gute Nachrichten für die Gemeinde Schonach und vor allem das Sägewerk Rombach am Rensberg. Der Haupterschließungsweg zum Sägewerk, der Rensberger Weg, wird ab der Abzweigung am Gasthaus „Karlstein“ im Rahmen vereinfachter Flurneuordnung entsprechend der Richtlinien ausgebaut. Über eine Länge von knapp 700 Metern wird der Weg mit einer vier Meter breiten Asphalttrag- und Deckschicht auf einer fünf Meter breiten Tragschicht aus Schotter ausgebaut, dabei wird zugleich der Tatsache Rechnung getragen, dass hier ganzjährig bis zu 14 Lastwagen (Holztransporter) durchfahren, daher wird die Tragfähigkeit auf eine Achslast von 11,5 Tonnen ausgerichtet. Genutzt wird die vorhandene Trasse. Damit das Sägewerk weiter angefahren werden kann, wird eine Umleitungsstrecke ausgewiesen.

Täglich bis zu 14 Holztransporter

Eine zunächst angedachte Variante wurde aus zweierlei Gründen verworfen: Zum einen wäre bei dieser ein kurzes Steilstück mit 25 Prozent Steigung zu überwinden, zum anderen gäbe es am Kolbaptistenhof eine Engstelle. Daher wird ein bestehender Schotterweg etwa in Höhe des Karl-Schwab-Steins über eine Länge von rund 390 Metern ohne Erdarbeiten instandgesetzt, etwa 290 Meter werden wegen der Steigung von bis zu 16 Prozent asphaltiert, die Fahrbahnbreite ist auf drei Meter beschränkt. So sei laut Bürgermeister Jörg Frey die Notzufahrt zum Rombachenhof, zum Kolbaptistenhof und zum Sägewerk gewährleistet.

Alte Kirschbäume kommen weg

Keine Straßenbaumaßnahme ohne Ausgleich: Zwei alte Kirschbäume müssten voraussichtlich beim Ausbau der Straße weichen, dafür sollen drei entsprechende Obstgehölze neu gepflanzt werden, abgängige Bepflanzung soll ergänzt und ersetzt und gegen Weidevieh geschützt werden. Südwestlich des Sägewerks steht ein Fichtenbestand – dieser soll als ausgleichende Maßnahme zu einem strukturreichen Waldsaum entwickelt werden. Entlang des Quellgrabens soll ein Gebüsch aus Weiden und Erlen mit hohen Anteilen an Birken und Ahorn entwickelt werden.

Ausgleichende Pflanzungen

Die Maßnahme kostet rund 716.000 Euro, davon sind 643.000 Euro förderfähig, was bei 80 Prozent Förderung einem Zuschuss von 514.000 Euro entspricht. Die restlichen 202.000 Euro teilen sich Gemeinde und Sägewerk Rombach mit je 101.000 Euro. „Wir danken allen Beteiligten – den Herren Werner Obergfell und Reinhard Staiger von der Flurneuordnungsstelle Rottweil/ Schwarzwald-Baar-Kreis und auch unserem Landtagsabgeordneten Karl Rombach, der sich sehr eingesetzt hat“, freute sich der Bürgermeister. Auch der Naturschutz habe sich sehr kooperativ gezeigt.