von Claudius Eberl

2021 steigen die Steuern in Schonach. In zwei Haushaltsberatungen hatte der Gemeinderat aufgrund der schlechten Finanzlage etliche Vorhaben gestrichen oder gekürzt. Nun lagen dem Gremium die aktuellsten Zahlen vor. Die verhießen nichts Gutes.

Triberg/Schonach Aktion mit Gratismasken trifft einen Nerv – Die Apotheker haben aber einen Kritikpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Trotz der Streichungen hat sich die Lage aufgrund sonstiger Veränderungen sogar nochmals verschlechtert. Zwar steigen die Erträge um 34.900 Euro an, die Aufwendungen aber um 62.100 Euro. Somit läge das Defizit nun sogar bei 805.200 Euro. Nach Abzug der Abschreibungen bliebe ein zahlungswirksames Defizit von 86.100 Euro.

Ende der Fahnenstange

Um zumindest die Darlehenstilgung in Höhe von 89.000 Euro aus dem Ergebnishaushalt zu erbringen, sei, so Kämmerer Steffen Dold, eine Mindestverbesserung von 175.100 Euro nötig. Mindestens, denn ein Puffer sollte als Sicherheit hinzugerechnet werden; Dold nannte eine Mindestverbesserung von 200.000 Euro. Die muss zwingend erbracht werden, denn ohne dass die Tilgung aus dem Ergebnishaushalt gedeckt werden kann, ist der Haushalt nicht genehmigungsfähig. Durch weitere Kürzung der Ausgaben sei dies nicht möglich, eine Erhöhung der Einnahmen sei daher unumgänglich.

Vorschlag des Kämmerers

Zielführend sei am ehesten eine Erhöhung der Grundsteuersätze um 50 Punkte auf 450 von Hundert, was Mehreinnahmen von 76.300 Euro bedeuten würde. Die Gewerbesteuer wurde auf 1,1 Millionen Euro gekürzt. Aktuell, so Dold, lägen die Einnahmen bei 940.000 Euro, allerdings gebe es Signale der Wirtschaft, dass es 2021 nochmals zu Nachzahlungen kommen wird. Er schlug daher vor, die Gewerbesteuer auf die durchaus mögliche Summe von 1,2 Millionen Euro anzuheben. Dies würde eine Verbesserung von 89.700 Euro für die Gemeindekasse bedeuten.

Schonach Schonach will den Kindergarten „Gipfelstürmer“ stärker bezuschussen Das könnte Sie auch interessieren

Insgesamt könnte man also mit 166.000 Euro mehr kalkulieren, die auf 200.000 Euro fehlende Summe von 34.000 Euro sollte man mit Kürzungen der Ausgabeseite erreichen. Trotz aller Kürzungen will die Gemeinde aber in 2021 immerhin 1.644.700 Euro investieren, dazu sind neue Darlehen in Höhe von 977.200 Euro nötig.

Eigenbetriebe: Für das Wasserwerk ergaben sich in der neuen Auflage des Haushaltsplanes keine Änderungen. Es wird weiterhin mit einem Überschuss von 91.000 Euro gerechnet. 247.000 Euro sollen investiert werden, dazu braucht es ein Darlehen von 50.000 Euro. Im Erfolgsplan des Kurbetriebs ergaben sich keine Änderungen, 948.000 Euro Verlust soll dieser laut Plan im Jahr 2021 machen. 20.000 Euro sollen investiert, das nötige Geld komplett über ein Darlehen finanziert werden.

Steffen Dold, Kämmerer | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Kämmerer Steffen Dold sieht in Schonach ein strukturelles Problem. Selbst bei normalen Ausgangslagen sei ein ausgeglichener Ergebnishaushalt nicht zu erreichen. „Wo ich Ansätze sehe, dies zu ändern, ist der Kurbetrieb“, sagte Dold.

Silke Burger (CDU)

Silke Burger (CDU) betonte nochmals, dass sie gegen eine Erhöhung der Grundsteuer sei, sie sehe dies in den aktuellen Zeiten als falschen Zeichen. „Können wir denn im kommenden Jahr nicht wieder mit weiteren Zuweisungen von Bund und Land rechnen?“ fragte sie. Bürgermeister Jörg Frey sagte, dass davon nichts bekannt sei.

Petra Hettich (FWV)

Petra Hettich (FWV) teilte mit, dass man sich eventuell auf die Hälfte der ursprünglichen Erhöhung einigen, dafür aber die Energieberatungskosten, Kosten für Bebauungspläne und Bankettarbeiten am Grubweg streichen könnte.

Gerhard Kienzler (OGL) | Bild: Silke Reents

Gerhard Kienzler (OGL) stellte fest, dass es tatsächlich schwierig sei, für 2021 noch ergebniswirksame Streichungen vorzunehmen. So käme man wohl nicht um eine Erhöhung der Grundsteuer herum. Er knüpfte aber eine Zustimmung seiner Fraktion daran, sich im kommenden Jahr tatsächlich an strukturelle Änderungen zu wagen. Auch er sah das größte Potenzial im Kurbetrieb, auch wenn das sehr schwierige und emotionale Themen seinen, an die sich bisher noch keiner richtig getraut hätte. Kienzler sprach den Wintersport mit Skilift an, aber auch den Schwarzwaldpokal oder das Freibad. Personalkosten müssten zur Diskussion stehen. „Das sind allesamt keine populären Maßnahmen – aber wir haben auch keine einfachen Zeiten.“ Steuererhöhungen hätten in besseren Zeiten diskutiert werden müssen.

Herbert Rombach (CDU)

Herbert Rombach (CDU) stimmte Kienzler in vielem zu. Vor allem der Kurbetrieb trage mit 900.000 Euro sehr viel zum Defizit der Gemeinde bei. „Aber was sollen wir tun? Den Schwarzwald-Pokal absagen? Das bringt keine 100.000 Euro Einsparungen.“ Überhaupt, Thema Wintersport: Wenn dann müsse man radikal vorgehen: Skilift zu, Beschneiung einstellen, keine Loipen mehr. Aber wolle man das tatsächlich? Was ist mit dem Haus des Gastes? Zusperren? Zum Thema Personalkosten brach er eine Lanze für Jörg Frey: „In den letzten Jahren war der Bürgermeister immer sehr darum bemüht, den Personalstand so niedrig wie möglich zu halten.“ Außerdem: Wo Personal einsparen? Etwa in der Pflege des Kurparks? Wir haben hier etwas sehr tolles geschaffen – aber das muss gepflegt werden, sonst ist das Ergebnis des Kurpark-Neubaus in einigen Jahren dahin.“ Er schlug dem Gemeinderat vor, im kommenden Jahr zu einer Klausurtagung über Strukturänderungen zusammenzukommen.

Herbert Fehrenbach (CDU)

Herbert Fehrenbach (CDU) erklärte, dass er eine Grundsteuererhöhung zustimmen könnte. „Bei einem durchschnittlichen Grundstück wären das 50 Euro Mehrkosten im Jahr.“

Lukas Spath (FWV)

Lukas Spath (FWV) meinte, man solle den Schwarzwaldpokal 2021 absagen – und zwar aufgrund von Corona. „Das heißt ja nicht, das wir den Pokal 2022 nicht mehr durchführen“, betonte er.

Thomas Strunskus (CDU) | Bild: SK

Thomas Strunskus (CDU) merkte an, dass man dann ja auch die Grundsteuer wieder senken könnte. „Das könnten wir sehr wohl, allerdings habe ich noch nie erlebt, das sowas zurückgenommen wird“, sagte Frey. Das liege im Ermessen des Gemeinderates.

Jörg Frey, Bürgermeister | Bild: SK