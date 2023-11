Ihre goldene Hochzeit feiern heute Anton Margareta und Gregor Hettich, geborene Willmann. Obwohl sie „ab vom Schuss“ leben, sind die Wirtsleute der „Schwedenschanze“ vielen bekannt. Margareta wurde 1949 in Vöhrenbach geboren. In die Schule ging sie nach Linach, wo sie als Auswärtige galt, da ihr Heimathof zwar näher am Linacher Schulhaus lag, aber dennoch zu Vöhrenbach zählte. „Die Stadt musste damals Geld dafür zahlen, dass ich in Linach zur Schule ging. Nach acht Jahren Volksschule lernte sie „ländliche Hauswirtschaft“ und arbeitete dann auf dem heimischen Hof.

Anton Hettich wurde 1952 in Triberg geboren. Nach acht Jahren Schule in Rohrhardsberg, wo etwa 60 Schüler von Klasse eins bis Klasse acht von einem Lehrer unterrichtet wurden, ging es für ihn noch ein halbes Jahr nach Schonach, in die neunte Klasse. Danach lernte er auf dem heimischen Schänzlehof Landwirtschaft und besuchte die Winterschule, zuerst in Triberg, dann in St. Georgen und in Villingen. Danach war er am heimischen Hof tätig und arbeitete mehr als zehn Jahre am Skilift.

Dass sich die Vöhrenbacherin und der Rohrhardsberger Landwirt kennenlernten, ist der Tatsache geschuldet, dass beide gerne zum Tanz gingen. Beim Tanz in Bräunlingen anlässlich des Erntedankfests 1971 trafen und verliebten sie sich. Zwei Jahre später, am 10. November, läuteten die Hochzeitsglocken in der Vöhrenbacher Kirche St. Martin. Die standesamtliche Trauung hatte bereits am 8. November stattgefunden. „Die Kirche war wundervoll geschmückt. Aber nicht wegen unserer Hochzeit, sondern wegen des Patroziniums, das am 11. November anstand“, erzählt Margareta Hettich noch 50 Jahre später erfreut. Gefeiert wurde im damaligen Hotel „Schlossberg“ in Schonach. Das Paar zog auf den Rohrhardsberg, wo es 1979 den Hof übernahm. 1974 wurde das erste von neun Kindern geboren, 1990 das jüngste Kind.

Im Jahr 1985 erwarb Familie Hettich von der Stadt Elzach die „Schwedenschanze“. Der alte Hof lag schon immer auf dem Feld der Familie. Die Auflage war, dass sie das denkmalgeschützte Haus mindestens einmal pro Monat für die Allgemeinheit öffneten. Mit viel Aufwand wurde das alte Haus dann restauriert. Im Jahr 1988 öffnete es dann erstmals als Wanderwirtschaft. „Geöffnet haben wir immer nur am Wochenende und an Feiertagen und trotzdem kennen uns so viele Menschen“, sagt Anton Hettich. Der Hof wird seit sechs Jahren von Sohn Philipp geführt. Zur heutigen Feier werden neben den neun Kindern mit Partnern auch 21 Enkel erwartet, viele mit Begleitung.