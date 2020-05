von Christel Börsig-Kienzler

Zwei total beschädigte Autos und Sachschaden von 20 000 Euro sind die Folgen des Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag gegen 17 Uhr in der Sommerbergstraße im Bereich Mühlenweiher kam. Ein 72-jähriger Autofahrer befuhr laut Polizei die Straße talwärts und war mit der Suche nach einer Parkmöglichkeit beschäftigt. Hierdurch abgelenkt habe er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen übersehen. Er sei so heftig auf diesen aufgefahren, dass er mit seinem Auto auf die linke Seite kippte. Der 72-jährige Fahrer hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst musste beide Fahrzeuge aufladen, da sie nicht mehr fahrtüchtig waren. Für die Dauer der Bergung sperrte die Polizei zeitweise die Straße ab.