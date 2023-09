Die Arbeiten für die Sanierung des alten Schulhauses, in das eine Arztpraxis einziehen soll, laufen. Nun stehen die Planungsleistungen für Heizung, Lüftung und Sanitär an. Dazu ist eine Bestandsaufnahme vor Ort, eine Grundlagen- und Bedarfsermittlung in Abstimmung mit dem Architekten und dem Energieberater und der Gemeinde als Bauherr, die Entwurfs- und Ausführungsplanung Heizung, Lüftung, Sanitär inklusive Massenermittlung, die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und eine Angebotserstellung sowie die Erstellung der Ausführungspläne notwendig.

Schon bei den Vorplanungen und der Kostenermittlung für den energetischen Förderantrag wurden die Verwaltung und das Planungsbüro Kuner von der Firma Kempf unterstützt. Bei geschätzten Baukosten von rund 450.000 Euro würden die Planungskosten dafür rund 100.000 Euro betragen, ohne Berücksichtigung des Umbauzuschlags von bis zu 50 Prozent. Die Firma Kempf habe nun ein Projektierungsangebot in Höhe von pauschal 28.000 Euro netto abgegeben – Architekt Christian Kuner und die Verwaltung sind sich einig, dass mit dieser Projektierung alle für die öffentliche Anfrage, die Vergabe und die Ausführung notwendigen Unterlagen erarbeitet würden. Zugleich erbat der Bürgermeister die Vollmacht zur Vergabe der weiteren Arbeiten – derzeit bereite das Architekturbüro die Ausschreibungen vor. Fensterbauarbeiten, Vergaben für den Aufzug, die Zimmerarbeiten sowie die Entkernung stünden an. Um keine Zeit zu verlieren und die Fristen für die öffentlichen Ausschreibungen einhalten zu können, erhält Frey die Vollmacht, für die genannten Gewerke die Vergaben nach Submission direkt durchführen zu dürfen, ohne sie dem Rat vorzustellen. „Die Vergaben erfolgen sowieso an den günstigsten Bieter, so kann eine Menge Zeit gespart werden“, erklärte Frey. Der Rat werde selbstverständlich über die Ausschreibungsergebnisse und die Vergaben informiert. Dies solle eine Ausnahme sein, befand der Rat, und stimmte beiden Punkten zu.