von Claudius Eberl

40 Jahre ist es nun her, seit die Gemeinde Schonach Gastgeber einer Nordischen Junioren Weltmeisterschaft war. Vom 12. bis 15. Februar 1981 fanden die Wettkämpfe statt. Rund 350 ehrenamtliche Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Passend zum Skiclub-Jubiläum

Bereits 1974 bewarb sich die Gemeinde zum ersten Mal für eine Junioren-WM. Damals bekam aber Garmisch-Partenkirchen den Vorzug. Doch 1978 erhielt die Gemeinde den Zuschlag. Das passte ganz gut, denn der Skiclub Schonach feierte im selben Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Bei der Eröffnungsfeier der Juniorenskiweltmeisterschaft versammeln sich vor 40 Jahren Sportler, Trainer, Betreuer und Ehrengäste zahlreicher Nationen im Schonacher Kurpark. | Bild: Archiv Gemeinde Schonach

Doch es standen auch andere Überlegungen im Raum: So sollten die Sportanlagen verbessert werden und auch nach der Weltmeisterschaft für den Skiclub und seine nationalen und internationalen Veranstaltungen, allen vorneweg der Schwarzwaldpokal, zur Verfügung stehen.

Neue Langenwaldschanze entsteht

Mit dem Bau der neuen Langenwaldschanze begann man im Frühjahr 1979. Bereits im Dezember desselben Jahres war die Anlage fertig und konnte erstmals beim Schwarzwaldpokal 1980 unter Wettkampf-Bedingungen getestet werden. Und auch die Langlaufstrecken wurden im Herbst 1979 in Angriff genommen und bis zum Herbst 1980 fertiggestellt. Ganz einfach war das nicht, denn schon damals hatte der Landschaftsschutz ein gewichtiges Wört­chen mitzureden.

Nötige Infrastruktur auf engstem Raum

Die Organisation und Abwicklung, Pressestelle und Verpflegung sollten durch den Bau einer neuen Sporthalle und die räumliche Erweiterung an der Dom-Clemente-Schule einen Platz finden. So hatte man im Ort auf engstem Raum nahezu alle nötige Infrastruktur geschaffen, lediglich die Sprungschanze befand sich außerhalb.

Die Generalprobe für die Junioren-WM, der Schwarzwaldpokal im Januar 1981 klappte vorzüglich. Von diesem Tage an hielten die zahlreichen freiwilligen Helfer die Wettkampfstätten präpariert, Ausweichstrecken und Schneedepots wurden angelegt.

Ministerpräsident Lothar Späth bei Eröffnung

Bereits zwei Wochen vor dem Termin reisten die ersten Teams an und nutzten die guten Trainingsbedienungen. Hauptanreisetag war der 9. Februar. Am 12. Februar 1981 startete die Junioren-WM mit der Eröffnungsfeier. Rund 4000 Teilnehmer und Zuschauer versammelten sich im Kurpark, wo der damalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Lothar Späth, die offizielle Eröffnung vornahm. Ein Feuerwerk rundete das Programm ab.

Späterer Superstar Matti Nykänen gewinnt Springen

Das Wettkampfprogramm war damals noch recht übersichtlich: fünf Kilometer Langlauf der Damen, 15 Kilometer der Herren, Nordische Kombination, Langlaufstaffel Damen und Herren und Spezialspringen. Letztes gewann übrigens der Finne Matti Nykänen gewann, später einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten.

Der deutsche Starter Thomas Müller holt sich nach spannendem Zieleinlauf im Langlaufstadion bei der Schule die Bronzemedaille in der Nordischen Kombination. | Bild: Archiv Gemeinde Schonach

Insgesamt gingen über 100 Teilnehmer aus 20 Nationen an den Start. Darunter die eher exotischen Wintersportnationen Niederlande und Belgien oder mittlerweile nicht mehr existente Staaten wie Jugoslawien, UdSSR und natürlich die DDR. Einige der damaligen Teilnehmer konnten sich später auch bei den Aktiven durchsetzen, etwa der österreichische Kombinierer Günther Vettori, der damals für die DDR startende Spezialspringer Jens Weißflog oder die italienische Langläuferin Manuela Di Centa und der sowjetische Langläufer Vladimir Smirnov sowie dessen schwedischer Konkurrent Gunde Svan.

Zwei Schonacher: Siegfried Burger und Hans-Peter Pohl dabei

Für das deutsche Team starteten damals unter anderem der Schonacher Siegfried Burger in der Nordischen Kombination, heute Vorsitzender des Skivereins Rohrhardsberg, und der spätere Olympiasieger Hans-Peter Pohl, damals noch als Spezialspringer. Auch Wolfgang Steiert aus Hinterzarten, Andreas Bauer, Thomas Klauser oder Thomas Müller zählten zu den deutschen Teilnehmern.

Ziel im Langlaufstadion bei der Schule. | Bild: Archiv Gemeinde Schonach

Neben der Eröffnungsfeier gab es auch eine Abschlussfeier im im Haus des Gastes mit knapp 1000 Zuschauern – mehr passten nicht ins Haus hinein. Sie sahen neben der Siegerehrung auch ein buntes Rahmenprogramm. Die 50 Sportjournalisten aus neun Ländern lud die Gemeinde zu einem Presseempfang im mittlerweile schon lange abgerissenen Hotel „Lamm“ ein.

Das Organisationsteam hatte für alle fremdsprachigen Teams vorgesorgt. Die Veranstaltungsinformationen waren in drei Sprachen abgefasst, allen nicht deutsch sprechenden Teams standen Dolmetscher zur Verfügung.

Rektor Werner Hamm kocht für Sportler

Bestens verpflegt wurden schon damals Sportler, Betreuer, Helfer und Presseleute. Die WM-Küche gab jeden Tag rund 400 Mittagessen und 200 Abendessen sowie rund 150 belegte Brote zu den Mannschaftsführer-Besprechungen aus. Gekocht wurde in der Schulküche. Den Kochlöffel schwangen Werner Hamm, damaliger Rektor der Dom-Clemente-Schule, und seine Ehefrau

Ein Sonderpostamt während der Wettkampftage druckte rund 30. 000 Sonderstempel und verkaufte etwa 3500 Sonderpostkarten. Die Volksbank Triberg legte außerdem Sondermünzen in Gold und Silber auf, die gerne gekauft wurden.

18 .000 Zuschauer bei Wettkämpfen

17. 000 bis 18. 000 Zuschauer sollen laut Veranstalter die Wettbewerbe gesehen haben. Zwar hatte man mit mehr Zuschauern gerechnet, aber die Eintrittsgelder waren am Ende mit knapp 70. 000 Mark höher als veranschlagt. Den größten Zuschauerzuspruch erlebte die neue Langenwaldschanze. Alleine dorthin pilgerten rund 10. 000 Zuschauer.

Der Südwestfunk (jetzt SWR) übertrug alle Wettbewerbe, ebenso der bayrische Rundfunk und das Fernsehen der DDR. Die Übertragungen des SWR wurden übrigens von Georg Thoma aus Hinterzarten, 1960 Olympia-Sieger in der Nordischen Kombination, mitkommentiert.

Traumhaftes Wetter

Das Wetter war während der Wettkampftage einfach nur traumhaft. Massenhaft Schnee und strahlender Sonnenschein sorgten auch bei den Besuchern für gute Laune. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es sogar derart viel geschneit, dass die Organisatoren für einen kurzen Tauwettereinbruch sogar regelrecht dankbar waren. Denn dadurch konnten sich die Schneemassen von bis zu eineinhalb Metern wieder etwas setzen.

An die Weltmeisterschaft erinnert das Kunstwerk vor dem Haus des Gastes. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

3,4 Millionen Mark (1,7 Millionen Euro) hatte sich die Gemeinde die Junioren-WM kosten lassen. Auf den ersten Blick sehr viel Geld, allerdings waren hier die neue Langenwaldschanze (2,57 Millionen Mark), die nach dem Bau zu den modernsten Anlagen der Welt gehörte, und der Ausbau der Langlaufstrecke (175. 000 Mark) einberechnet. Kosten, die sich in der Zukunft noch auszahlen sollten. Eingenommen wurden 135. 000 Mark (67.500 Euro).

Bei Millionen-Kosten helfen Bund und Land

Die Gemeinde musste die Kosten nicht alleine tragen, jeweils 40 Prozent trugen Bund und Land dazu bei, lediglich 20 Prozent, also rund 670. 000 Mark (335. 000 Euro), musste die Gemeinde damals finanzieren. Die Investitionen in die Sportstätten sollten sich schon im folgenden Jahr weiter bewähren: In Schonach fanden neben dem Schwarzwaldpokal auch die deutschen Langlaufmeisterschaften der Feuerwehren und das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ statt.