von ris

Wie Kämmerer Steffen Dold in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterte, habe man in der Vergangenheit hier teilweise deutliche Gebührenüberschüsse erzielt. Die Abwasserentsorgung der Gemeinde, so Dold, sei aber eine kostenrechnende Einrichtung und habe daher keine Gewinnerzielungsabsicht. Aufgrund dieser Überschüsse habe die Gemeinde die Abwassergebühren über längere Zeit niedrig halten können. Da dieses Polster nun aber größtenteils aufgebraucht sei, werde eine Anpassung der Sätze erforderlich.

Schonach Auf dem Haldenhof ist jetzt 1847 – Da bringt dieser Schauspieler lieber eigene Schuhe mit Das könnte Sie auch interessieren

Dem Gremium legte der Kämmerer daher eine neue, umfangreiche, Gebührenkalkulation für die kommenden zwei Jahre vor – aufgestellt vom Büro Heyder und Partner, Tübingen. Hierbei ging es auch um die Einhaltung der aktuellen Rechtsprechung.

Diese Kosten kommen auf die Bürger zu Zwischenschritt Steffen Dold bezeichnete die vorgeschlagenen Gebührenerhöhungen lediglich als „Zwischenschritt auf dem Weg hin zu kostendeckenden Sätzen“. Dem Gemeinderat vorgeschlagen wurde beim Schmutzwasser eine Erhöhung auf jetzt 2,85 Euro und für das Niederschlagswasser auf 0,48 Euro, jeweils pro Kubikmeter. Beispielrechnung Das bedeutet für eine vierköpfige Familie mit einem durchschnittlichen Jahreswasserverbrauch von etwa 140 Kubikmetern eine Steigerung von 40 Euro je Haushalt und Jahr. Durch eine jährlich vorgenommene Überrechnung sollen, so Dold, künftig größere Sprünge bei der Gebührenrechnung vermieden werden.

In der anschließenden Aussprache gab es Zustimmung für den Vorschlag der Gemeinde. Einen weiterführenden Gedanken brachte Gerhard Kienzler (OGL) in die Diskussion ein. Er hält eine höhere Niederschlagswasser-Gebühr für erstrebenswert, um dadurch mehr Anreize für eine private Regenwasser-Nutzung anzubieten.

Schonach Diese Fotos zeigen: So baden die Schonacher vor 100 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Jörg Frey sagte zu, dass das Verhältnis zwischen den Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser künftig regelmäßig geprüft werde. So könne eine Ausgewogenheit bei den Gebühren gewährleisten werden.