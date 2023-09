Im Sommer vergab der Gemeinderat die Aufträge zum Abriss der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter. Die Arbeiten sind nun im vollen Gange, bis spätestens Dezember sollten sie abgeschlossen sein. Zum Stand der Arbeiten gab Ortsbaumeister Ansgar Paul Auskunft.

140.000 Euro sollte der Abriss nach Kalkulation kosten, rund 46.000 Euro an Förderzusage erhielt man. Nach Angebotseingang zeigte sich, dass der Abriss nur rund 108.000 Euro kosten solle, die Zuschussbeträge werden dementsprechend sinken.

Bereits im August begann die beauftragte Firma damit, die Gebäude zu entkernen. Fliesen, Bodenbeläge, Holzverkleidungen oder Mineralwolle wurden separat ausgebaut und sortiert. Auch die Abnahme der asbesthaltigen Schieferplatten an den Fronten des Wohngebäudes dauerte seine Zeit.

Seit dieser Woche ist nun auch der große Bagger im Einsatz und fing an, das Fabrikgebäude abzubrechen. Schwierigkeiten macht nun der Keller des Fabrikgebäudes, denn der ist mit dem Bagger nicht befahrbar, selbiger kommt so daher auch nicht hinter das Wohnhaus, um dort weiterzumachen. Der Unternehmer, so berichtet Paul, überlege nun, wie man das ändern könne. Denn auch die Bitumenschindeln auf dem Dach des Wohngebäudes müssen extra ausgebaut werden. Um aber auf die Richtung Kurpark zugewandte Seite zu kommen, müsste man über den Keller des Fabrikgebäudes drüber. Eine weitere Variante wäre, mit einem Hubsteiger von der Straßenseite aus über das Dach zu kommen, das aber würde wohl eine Straßensperrung erforderlich machen und auch ziemlich teuer werden. Insgesamt sei es, so Paul, um das Gebäude herum schon ziemlich eng, das spiegle sich auch auf der Straße, auf der aktuell mehrerer Schutt-Container stehen, auf Befüllung warten und dafür sorgen, dass die Hauptstraße nur noch einseitig befahrbar ist. Insgesamt werde man wohl kommende Woche das Fabrikgebäude dem Erdboden gleichgemacht haben, das Wohngebäude wird noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt werde es Ende September bis Anfang Oktober werden, bis die Arbeiten abgeschlossen sind.

Geplant ist auf der freiwerdenden Fläche seitens der Gemeindeverwaltung eine Sozialraumimmobile mit barrierefreien Wohnungen und einer Tagespflege, die von einem Investor gestemmt werden soll. Bürgermeister Jörg Frey äußerte sich optimistisch über die Fortschritte der beiden Projekte und betonte ihre Bedeutung für die Gemeinde: „Diese Baumaßnahmen sind ein wichtiger Schritt in Richtung Modernisierung und Verbesserung in Schonach“, ist der Rathauschef überzeugt.

Auf jeden Fall werde das Thema dann in einer Bürgerversammlung nochmals behandelt werden, so Paul.