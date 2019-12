„Die Mitglieder des Ferienlands freuen sich, dass sich die Gesellschafter und alle Tourismusakteure der HTG so deutlich für eine Kooperation mit unserer Ferienregion ausgesprochen haben. Dieses klare Votum ist sicher eine hervorragende Basis für eine gute und dauerhafte Zusammenarbeit“, sagtder Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner, Vorsitzender des Ferienlands.

Schönwald/Schonach/Furtwangen/St. Georgen Touristiker warten auf ein Liebes-Signal Das könnte Sie auch interessieren

Die Gesellschafterversammlung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH hat am vergangenen Montag mit deutlicher Mehrheit für den Beitritt der Gemeinden Furtwangen, Schonach, Schönwald und St. Georgen gestimmt.

Schonach „Die Kuckucksuhrendörfer“: So wollen Schonach und Schönwald um Touristen werben Das könnte Sie auch interessieren

Damit sind die vier Orte, die gemeinsam die Ferienland im Schwarzwald GmbH bilden, ab 1. Januar 2021 neue Kooperationspartner der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Die zentrale Tourismus- und Marketingorganisation zählt dann insgesamt 21 Mitgliedsgemeinden.

Einhellige Entscheidung

Der Zustimmung der Gesellschafterversammlung waren einhellige Entscheidungen der vier Gemeinden, sich künftig der Hochschwarzwald Tourismus GmbH an­schließen zu wollen, vorausgegangen. Ein offizieller Aufnahmeantrag wurde im vergangenen Jahr gestellt. Der Integrationsprozess der vier Gemeinden beginnt bereits im Januar 2020.

Schonach Schonach und Schönwald starten das Projekt Dorfurlaub Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeinden Furtwangen, Schonach, Schönwald und St. Georgen konnten im vergangenen Jahr 2018 insgesamt 94 000 Ankünfte und 454 000 Übernachtungen verbuchen.

Touristisches Potenzial geprüft

„Wir freuen uns sehr, dass der Hochschwarzwald ab 2021 gleich vier neue Kooperationspartner hinzugewinnt. Wir haben das touristische Potenzial der Gemeinden Furtwangen, Schonach, Schönwald und St. Georgen intensiv geprüft und sind davon überzeugt, dass alle Seiten von dieser neuen Zusammenarbeit profitieren werden“, heißt es vom Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Kaiser und Geschäftsführer Thorsten Rudolph der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.