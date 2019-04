von Hans-Jürgen Kommert

Besuch der CDU-Kreistagskandidaten erhielt eine der Tochterunternehmen der Burger Group, die einstige Firma Hock, heute Burger Stanztechnik in Schönwald. Begrüßt wurden Karl Rombach, Manfred Scherer, Georg Wiengarn, Hubert Waldvogel, Rafael Kammerer und Ernst Laufer von Mitkandidatin Silke Burger, der Frau des geschäftsführenden Gesellschafters Thomas Burger, und Sohn Manuel. Ebenfalls dabei war der Vorsitzende der CDU Schonach, Herbert Fehrenbach.

Anfänge im Jahr 1856

Begonnen hatte die Erfolgsgeschichte der heutigen Burger Group in Schonach im Jahr 1856. Josef Burger hatte im Gewölbekeller der Villa Burger im Herzen des Dorfes seinerzeit damit begonnen, als Zulieferer der starken Uhrenmanufakturen im Ort Zahnräder im Sandgussverfahren zu fertigen.

Umzug nach 20 Jahren

20 Jahre später seien die Räume dort zu klein geworden und es entstand ein Neubau in der Hermann-Burger-Straße, am jetzigen Hauptstandort der Firma, wo man mit der industriellen Fertigung begann. Dies und vieles mehr habe man in einer „Schatzkiste“ in der ehemaligen Räucherkammer der Villa entdeckt. „Es gibt ganz wenige Firmen, die über ihre geschichtliche Entwicklung so gute Unterlagen haben wie wir“, sagte Silke Burger.

Wasserkraft wurde genutzt

Josef Burger habe bewusst am Bach gebaut, um mit den kräftig fließenden Wasser die Maschinen antreiben zu können – später habe man dann andere Antriebe bekommen. Noch immer eine Rolle habe der Bau der Uhrwerke inne, nach wie vor handwerklich gefertigt.

Industrie 4.0

Direkt unter der Manufaktur liege die hochmoderne Industrie 4.0-Fertigung mit mehr als 50 Prozent vollautomatischer Fertigung. Zu der Metallfertigung bei SBS Feintechnik (Schwarzwälder Uhrwerke Fabrik Burger Schonach) kam im Jahr 1992 die Kunststoff-Fertigung, die heute im schon wieder zu kleinen Werk KBS-Kunststofftechnik am Fabrikberg ihre Heimat hat. Manuel Burger schilderte den Besuchern den Werdegang zur Burger-Group. Diese besteht heute aus elf Firmen an acht Standorten. Stärke des Unternehmens seien komplette Antriebslösungen nach Kundenanforderungen, es sei hier weltweiter Technologieführer.

Das Unternehmen sei zu 100 Prozent im Familienbesitz, und das in sechster Generation. Metall, Kunststoff und Elektronik sind Kernkompetenzen, die durch geschickte Übernahmen mit Fertigungstiefe ausgeführt werden. Hierbei stehe nach wie vor die Verzahnung im Mittelpunkt, wie er sagte – dabei solle das Knowhow in der Firma bleiben.

Modernes Testcenter entsteht

Aus diesem Grunde entstehe derzeit im einstigen Nettomarkt in Schonach eines der weltweit modernsten Testcenter. „Wir denken nicht in Quartalen, wir denken in Generationen“, so Silke Burger. Am Standort Schönwald, wo die Burger Stanztechnik zuhause ist, werde derzeit zu 85 Prozent für die Kraftfahrzeug-Industrie gearbeitet, wie Werksleiter Klaus Sieber mitteilte.

Er fühle sich wohl in der Burger Group, so der einstige Werksleiter der Firma Hock. Er führte die Kreistagskandidaten gemeinsam mit Manuel Burger durch die Hallen des Werks und wies auf einige Besonderheiten der Stanzfertigung hin – in aller Regel Großserienfertigung.

