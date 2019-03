von Christel Börsig-Kienzler

Emsiges Treiben herrscht an den Wettkampfstätten in Schonach. Zahlreiche Helfer bringen Schanze und Loipe in einen perfekten Zustand.

Die Vorfreude auf den Schwarzwaldpokal am Samstag, 16. März und das Weltcupfinale der Kombinierer am Sonntag, 17. März, ist groß. Bereits am Freitag, 15. März, ist das offizielle Training auf der Weltcupstrecke im Skistadion Wittenbach und auf der Langenwaldsprungschanze angesagt. Dort erfolgt ab 16 Uhr auch der provisorische Wertungsdurchgang der Kombinierer.

Auch im Skistadion im Wittenbach sind viele Helfer im Einsatz. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Bis es soweit ist, haben die zahlreichen heimischen und auswärtigen Helfer der Gemeinde und des Skiclubs Schonach noch alle Hände voll zu tun. Mit dem Aufbau an der Schanze und Strecke haben sie längst begonnen.

Den Eingangsberich des VIP-Zelts hat der Sturm umgerissen. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Allerdings hat der Sturm in der Nacht auf Mittwoch einige Arbeit wieder zunichte gemacht. So wurde beispielsweise der Eingangsbereich des VIP-Zelts im Skistadion weggerissen. Jetzt muss ein neues Vorzelt her. Auch an anderen Stellen hat der Wind ganze Arbeit geleistet, so dass der restliche Aufbau erst ab Freitagmorgen erfolgen kann.

Schonach Schonach ist bereit fürs große Welcup-Finale – Jetzt hoffen alle auf Schnee Das könnte Sie auch interessieren

Das bringt OK-Geschäftsführerin Heidi Spitz jedoch nicht aus der Ruhe. „Würden wird die Veranstaltung zum ersten Mal durchführen, wäre es eine Katastrophe, mit unserem bewährten, erfahrenen Team, ist das jedoch machbar. Da weiß jeder Helfer wo er hinlangen, anpacken muss“, ist Spitz zuversichtlich. „Das ist eine tolle und unbezahlbare Sache“.

Für Donnerstag ist noch einmal Sturm angesagt. „Danach dürfte nichts mehr passieren, denn fürs Wochenende ist schönes Wetter gemeldet“, betonten Spitz und auch SC-Vorsitzender Gunter Schuster in der Hoffnung auf viele Zuschauer.