von Maria Kienzler

Von allen Seiten strömten am Heiligabend zahlreiche Familien, aber auch viele Senioren und Jugendliche in die Schonacher Pfarrkirche. Dort ist seit Jahrzehnten ein aufwändiges Krippenspiel mit viel Musik und Liedern Tradition.

Zwillinge wechseln sich in der Krippe ab

Die Attraktion ist jedes Mal ein lebendiges Christkind in der Krippe. In diesem Jahr spielten die drei Monate jungen Zwillinge der Familie Dieterle abwechselnd den kleinen Jesus. Zuerst schlief der kleine Milo auf dem Stroh und dann kam sein Zwillingsbruder Leon an die Reihe. Ein Dutzend Mädchen besetzten die anderen Rollen des Krippenspiels – mit einer Ausnahme. Der Herold des Kaisers Augustus wurde überzeugend von Familienvater Thomas Wenke dargestellt.

Kein einziger Junge kam zur Probe

Die Pfarrgemeinderätin Anja Finkbeiner aus Schonach, die mit ihrer Familie in Gremmelsbach wohnt und schon seit dreißig Jahren die Feier am Heiligen Abend leitet, wunderte sich sehr, dass dieses Mal kein einziger Junge zur Probe kam. Doch dann wurden die Rollen per Los kurzerhand unter den jungen Schauspielerinnen verteilt.

Eingangslied klangvoll präsentiert

„Frieden auf Erden“ hieß das Thema, das schon bei der Begrüßung der Kirchenbesucher anklang. Im einem modernen Eingangslied, das die Mädchen klangvoll präsentierten, war von Stress und Streit, von Krankheit und Hektik die Rede. Aber im Kehrvers wurde der Stern versprochen, der die Dunkelheit durchbricht und den Menschen Frieden schenkt.

Der Kairos-Chor umrahmt das Krippenmusical und unterstützt auch die Schauspielerinnen bei ihrem Gesang. | Bild: Maria Kienzler

Der heimische Kairos-Chor unterstützte bei den meisten Liedern die Kinder und Jugendlichen, während die Pianistin Mihye So die Gesänge am Klavier begleitete. Bevor das Spiel um die Krippe begann, trug Helmut Finkbeiner das Evangelium von der Geburt Jesu vor.

„Hallo, hallo, Maria“

Auf der Kanzel führten die beiden Ansagerinnen Nina Palmer und Lilli Kienzler durch das Programm, das sich an den biblischen Texten orientierte. Nur die Sprache wirkte ein bisschen moderner. Der Engel Gabriel sagte zum Beispiel nicht „Gegrüßt seist du Maria“, sondern „Hallo, hallo, Maria“. Auf eine große Leinwand im Altarraum wurde der jeweilige Hintergrund eindrucksvoll projiziert, angefangen von Nazareth, wo Maria und Josef wohnten über das Hirtenfeld bis hin zum Stall von Bethlehem.

Viel Aufmerksamkeit für Weihnachtsengel

Großes Aufsehen erregten die drei Weihnachtsengel mit Heiligenschein und Flügeln, als sie durch den Mittelgang gingen, um den Hirten zu erscheinen, die am Lagerfeuer saßen. Als die Hirtinnen das Kind gefunden hatten, gratulierten sie Maria und Josef zu ihrem Stammhalter.

„Gott zieht jetzt selber ein“

Doch sie wurden umgehend belehrt, dass hier Gottes Sohn auf die Welt gekommen sei. „Frieden auf Erden soll es endlich werden, alle Menschen sollen glücklich sein, denn Gott selber zieht jetzt ein“, hieß es zum Schluss des Krippenspiels.

Die klassischen Weihnachtslieder wie „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ fehlten auch nicht. Nach den Fürbitten und dem Vaterunser erklang das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ und alle Mädchen und Jungen, die in der Kirche waren, konnten ihre Spende für Kinder-Hilfsprojekte zur Krippe bringen. Mit dem Friedensgruß und dem Segen beendete Finkbeiner die Weihnachtsfeier.