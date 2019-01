von Christel Börsig-Kienzler

An einigen öffentlichen Gebäuden in Schonach werden Defibrillatoren zur Nutzung für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Wo sich die im Ernstfall wichtigen Geräte auch zur Anwendung durch medizinische Laien befinden, wissen allerdings die wenigsten Einwohner.

„Viele Bürger fragten, wo im Ort Defibrillatoren überhaupt zu finden sind“, berichtet Bürgermeister Jörg Frey im Gespräch. Daher hat er nun eine Liste mit den ihm im Ort bekannten Standorten zusammengestellt, „die in der Regel öffentlich zugänglich sind“. Laut dieser befindet sich ein „Defi“, wie er im Fachjargon genannt wird, im Eingang des Bistros im Haus des Gastes, im Regieraum der Sporthalle, in der Dom-Clemente-Schule, im Naturfreibad, am Skilift Winterberg, am Loipenhaus Wittenbach und am Eingang zur Physiopraxis beim Gesundheitszentrum Burger, der von Claudia Burger angeschafft wurde.

„Zudem sind auch bei den Firmen Wiha Werkzeuge, Burger Industriewerk, SBS-Feintechnik, KBS-Spritztechnik und HW-Systemtechnik entsprechende Geräte vorhanden“, zählt Frey auf und ergänzt, dass eines der Geräte an den öffentlichen Gebäuden dankenswerterweise von Wolfgang Hettich von der Firma HW-Systemtechnik gesponsert wurde, die weiteren hat die Gemeinde angeschafft.

„Viele Menschen haben Respekt, ein solches Gerät zu benutzen. Wenn aber ein Notfall besteht, zählen oft Sekunden und die verunfallten Menschen sind auf schnelle Hilfe angewiesen“, fährt Frey fort. Er appelliert an die Bürger: „Mutig und bereit zu sein, dem Verletzten zu helfen“.

Hinweise helfen beim Bedienen

Die Defibrillatoren seien so gesteuert und mit Hinweisen ausgestattet, dass jeder Mann und jede Frau diese Geräte nutzen kann, versichert der Schonacher Bürgermeister. „Da es jedoch immer noch Hürden zu überwinden gibt, hat der Ortsverein Triberg-Schonach des Roten Kreuzes angeboten, eine Schulung durchzuführen. Einfach, dass man den Einsatz eines Defi einmal geübt hat und so im Ernstfall auch helfen kann“, informiert Frey.

„Die kurzen Schulungen finden am Samstag, 19. Januar, zwischen 10 und 16 Uhr im Rot-Kreuz-Depot in der Schulstraße 2, im Untergeschoss des alten Schulhauses statt. Die Schulung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, informiert Frey weiter und hofft, „dass viele Bürger das hilfreiche Angebot des DRK-Ortsvereins auch nutzen werden“.

St. Georgen Helfer üben gemeinsam, denn Leben retten will gelernt sein Das könnte Sie auch interessieren