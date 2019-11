Clever gewachsen und clever gemacht: So könnte man das Erfolgsrezept vielleicht umschreiben, mit dem die Burger Group in Schonach die 30 Besucher bei der Mountains-Tour von sich zu überzeugen wusste. Die auf Zahnräder, Getriebe und kundenspezifische Antriebslösungen spezialisierte Unternehmensgruppe ließ die Gäste vom Technologieverbund Technology Mountains in die eigene Fertigung schauen, wo es von „ganz alt, aber funktional“ bis „komplett digitalisiert“ alles zu sehen gab.

Peterzell Netzwerk besucht EBM-Papst in Peterzell Das könnte Sie auch interessieren

Der Technology-Mountains-Vertreter Marcel Trogisch begrüßte die Gäste und stellte einen spannenden Abend in Aussicht. Und dieses Versprechen löste Gastgeber Manuel Burger, Mitglied der Geschäftsführung des Familienunternehmens in nunmehr sechster Generation, in vollem Umfang ein.

Burger stellte über die Beschreibung der seit 1856 währenden Unternehmensgeschichte und der Entwicklung der Unternehmensgruppe vor, wie sinnvolles und organisches Wachstum auch über Zukäufe funktioniert. Zur Strategie der Burger Group gehöre immer auch der Blick zurück: „Zukunft braucht Herkunft“, so lautet das Credo im Unternehmen. Und die eigene Herkunft ist aufgebaut auf der Expertise im Bereich der Zahnräder und dem, was man damit so alles machen kann.

Mechanische Uhrwerke

Dieses Know-how rund um die Kerntechnologie der Uhrmacherei hat das Familienunternehmen im Lauf der Jahrzehnte immer weiter auf andere Gebiete übertragen: Heute werden immer noch mechanische Uhrwerke für Kuckucksuhren gefertigt – und man ist unumstrittener Weltmarktführer auf diesem Gebiet, das die Burger Group zu 90 Prozent bedient. Doch mit diesem Geschäft wird nur noch ein Prozent des Umsatzes erarbeitet: Antriebssysteme unterschiedlichster Art sind inzwischen das Hauptgeschäft.

Tuttlingen Neueste Entwicklungen der Medizintechnik wird in Tuttlingen gezeigt Das könnte Sie auch interessieren

Und auch hier macht der Mix den Erfolg: Nur rund 55 Prozent des Umsatzes wird mit der Automobilwirtschaft erzielt, die anderen 45 Prozent stammen aus vielen anderen Branchen, angefangen bei Haushaltstechnik über Gebäudetechnologie oder Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu Getrieben für Elektro-Rollstühle.

Robustes Geschäftsmodell

Die Burger Group ist dabei strategisch so aufgestellt, dass man nicht nur bereits in der Entwicklung eines Systems für die Kunden da ist, sondern mit einer hohen Fertigungstiefe die Qualität und die Kosten für so gut wie alle Komponenten selbst kontrolliert. „Das ist ein robustes Geschäftsmodell“, fasst Manuel Burger zusammen.

St. Georgen Technologiezentrum rückt in den Fokus der digitalen Entwicklung Das könnte Sie auch interessieren

Wie dieser intelligente Mix sich auch konkret in der Produktion abbildet, erlebten die Gäste dann auf einem Rundgang durch die unterschiedlichen Fertigungsbereiche: Von der seit Jahrzehnten laufenden Maschine zur Fertigung von Kuckucksuhren-Ketten bis hin zur voll automatisierten Baugruppenmontage für hochwertige Stellantriebe in Fahrzeugen bildet die Produktion eine große Bandbreite von technischen Ansätzen ab – die Prioritäten bei der Digitalisierung und Automatisierung bestimmen dabei auch die Anforderungen mit, die von den Kunden an die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit von Chargen und deren Qualität gestellt werden.

Mountains-Tour

Veranstalter ist der branchenübergreifende Verbund Technology Mountains. „Experten geben Einblick in ihre Expertise, Unternehmen in ihr Schaffen – und hinterher kann in lockerer Runde genetzwerkt werden“, beschreiben die Veranstalter das Konzept. Hinter dem Verbund selbst stehen die Medical-Mountains GmbH, die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. und der Kunststoff-Institut Südwest GmbH & Co. KG. (blo)

Internet: technologymountains.de