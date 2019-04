von Maria Kienzler

Nach alter Tradition wurden die Christen auch in diesem Jahr während der Vorbereitungszeit auf Ostern ins katholische Pfarrzentrum eingeladen, um sich mit der Not anderer Menschen auseinanderzusetzen. Am Misereor-Sonntag, der Sonntag des Erbarmens bedeutet und eine Woche vor dem Palmsonntag gefeiert wird, war es wieder so weit.

Besucher aus dem ganzen Seelsorgegebiet

Der Eine-Welt-Kreis Effata und die Musikgruppe Kairos konnten sich über rund 90 Besucher freuen, die von allen Seiten ins Schonacher Pfarrzentrum strömten. Sie kamen aus der ganzen Seelsorgeeinheit, und auch viele evangelische Christen waren unter ihnen.

Die Gruppe Kairos singt das Tischlied und lädt die Gäste zum jemenitischen Mittagessen ein. | Bild: Maria Kienzler

Engagement für Mütter und Kinder in Entwicklungsländern

Daniela Schneider, die Sprecherin von Effata, begrüßte die zahlreichen Besucher und stellte ihnen die Referentin vor. „Heute wird die Kinderärztin Gudrun Adams aus Villingen von ihrer Tätigkeit bei Ärzte ohne Grenzen berichten“, kündigte Schneider an. Die Ärztin ging vorzeitig in den Ruhestand, um sich für Mütter und Kinder in Entwicklungsländern zu engagieren, wie sie berichtete.

Seit vier Jahren bei Ärzte ohne Grenzen

„Seit vier Jahren arbeite ich nun bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen“, sagte Gudrun Adams und stellte den internationalen Verein vor. „Ich habe deren Arbeit schon immer ganz toll gefunden und für ihre Projekte gespendet“, sagte die Kinderärztin. Dann verriet sie ihr Motto: „Lieber auf neuen Wegen stolpern, als in alten Bahnen auf der Stelle treten.“ Seit 2015 hatte sie sich in fünf Projekten engagiert und war dabei in den Ländern Afghanistan, Tansania, Haiti und Jemen unterwegs.

Zur Erholung wieder in Villingen

„Aber nach der mühsamen Arbeit in anderen Ländern erhole ich mich wieder ein paar Monate zu Hause in Villingen und genieße dort meinen Ruhestand“, betonte Adams.

Betreuung unter anderem in Kriegsgebieten

Bei ihrem Bilder-Vortrag legte sie den Schwerpunkt auf die Arbeit im Jemen. Die Organisation hilft bei Naturkatastrophen, bei Epidemien sowie bei Ernährungskrisen durch Missernten, wie zu erfahren war. Aber auch Menschen in Kriegsgebieten und Familien auf der Flucht werden betreut.

Konflikte in jeder Stadt

In den Krankenhäusern des muslimischen Landes Jemen, das an Saudi-Arabien grenzt, gebe es viel zu wenig Betten für Babys und Mütter. Die Frauen, die alle vollverschleiert in schwarze Burkas gehüllt seien, dürften nicht fotografiert werden. In jeder Stadt gebe es bewaffnete Konflikte und Stammesfehden.

Waffen sind üblich für alle Männer

Alle Männer tragen ab zwölf Jahren Messer und andere Waffen bei sich. „Im Krankenhaus hatten wir einen Raum, in dem die Waffen beim Betreten des Hauses eingesammelt und aufbewahrt wurden, bis die Männer wieder gingen“, informierte die Referentin. Für das Quartier der Ärzte mussten eigene Wächter eingestellt werden.

Von Hygiene keine Spur

Adams berichtete auch von unbeschreiblichen Zuständen in Bezug auf das ungeschulte Personal und die unsaubere Umgebung. „Es gab keine Spur von Hygiene, überall lagen Abfall oder Plastiktüten mit Müll herum“, schilderte die Medizinerin. Nach dem Vortrag gab es noch Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Gerichte nach jemenitischen Rezepten

Dann lud der Kairos-Chor mit einem Kanon zum Mittagessen ein. Die Gruppe hatte nach jemenitischen Rezepten allerlei Gerichte gekocht, die von der Kairos-Sprecherin Anja Finkbeiner vorgestellt wurden. Für das Essen wurde um eine Geldspende gebeten. Der Erlös ist für Ärzte ohne Grenzen bestimmt, wie das Küchenteam informierte.