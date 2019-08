von Hans-Jürgen Kommert

Vier Wochen lang engagierten sich über 100 ehrenamtliche erwachsene Teilnehmer sowie Schüler aus zwei achten Klassen der Waldorfschule in Engelberg je eine Woche für den Artenschutz am Rohrhardsberg. In dieser Zeit waren die Freiwilligen mit dem Verein Bergwaldprojekt beim Kreisforstamt Schwarzwald-Baar im Einsatz. In der dritten Woche nahmen zudem Familien mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren aus ganz Deutschland teil.

Konkreter Beitrag für die Umwelt

Ziele der Einsatzwochen sind, gemeinsam mit der nachfolgenden Generation einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der ökologischen Situation zu leisten.

Wertvolle Lebensräume für das seltene Auerwild

Unter der Anleitung von verschiedenen Projektleitern vom Bergwaldprojekt und unter Regie des Kreisforstamts, namentlich Johannes von Stemm aus Schonach, haben die Männer, Frauen und Kinder in den Wäldern rund um den Rohrhardsberg wertvolle Lebensräume für das sehr seltene Auerwild gepflegt. Darüber hinaus wurden Offenhaltungsmaßnahmen auf Biotopflächen sowie Wege-Instandsetzungen zur Besucherlenkung durchgeführt.

Johannes von Stemm (Dritter von links) organisiert den Einsatz der Helfer (Bild oben). Sie pflegen insbesondere den Lebensraum für das Auerwild. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Vielseitige Angebote für die Kinder

Die Kinder wurden von Pädagoginnen und Erziehern betreut, die im Umwelt- und Naturschutzbereich große Erfahrung besitzen. Zu ihren Tagesbeschäftigungen zählten beispielsweise Schnitzen, Handwerk, Fährten und Spuren lesen, Sinneswahrnehmung, Kochen und Backen am Feuer sowie der Umgang mit verschiedenen Materialien.

Lehrreiche Exkursionen

Neben der praktischen Arbeit war jeweils pro Woche ein Exkursionsnachmittag eingeplant, um die vielfältigen Aspekte des Waldes näher zu beleuchten und deren Bedeutung, nicht nur für den Menschen, besser verständlich zu machen.

Auerhenne mit vier Küken beobachtet

Ein besonderes Ereignis beeindruckte die Familiengruppe: Sie konnte erleben, dass das seltene Raufußhuhn tatsächlich am Rohrhardsberg daheim ist. Sie hatten eine Begegnung mit einer Auerhenne, die vier Küken führte.

„In diesen Projektwochen lernen Jung und Alt die wichtigen Funktionen des Waldes und seine Artenvielfalt kennen und leisten dazu einen ganz persönlichen Beitrag zu deren Erhalt“, erklärte dazu Johannes von Stemm vom Kreisforstamt.

Neue Beziehungen zu Wald und Natur

Indem sich die Ehrenamtlichen aktiv für ihre Umgebung engagieren, entwickeln sie oftmals auch neue Beziehungen zu Wald und Natur, so die Waldpädagogen. Die gemachten Erfahrungen aus den Projektwochen bestärkten viele darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher, ressourcenschonender und damit nachhaltiger zu gestalten – was sich auch darin niederschlägt, dass viele der Helfer „Wiederholungstäter“ seien.

Die schwäbische Firma Stihl hat heuer wieder die Patenschaft für zwei Waldschul-Wochen für die Bergwaldprojekt Waldschule übernommen, die dieses Jahr sowohl in der Raumschaft Triberg wie auch bei Rottenburg stattfinden. Mit einem ansehnlichen Sponsorenbeitrag in Höhe von insgesamt 20 000 Euro und sowie jährlichen Sachspenden im Wert von 5000 Euro für die umfangreiche Ausstattung mit Forstwerkzeugen sorgt der Forstwerkzeug-Hersteller dafür, dass die Mannschaften professionell ausgestattet sind.