Beim Misereor-Tag geht es am Sonntag, 29. März, um „Duwa Lofunga“, ein Projekt zur Förderung nachhaltiger Schulbildung in Malawi. Philipp Müller aus Furtwangen, Gründer und Vorsitzender des Vereins Duwa Lofunga, berichtet nach einigen Jahren nun zum zweiten Mal über sein Engagement in Malawi.

200 Schüler in einer Klasse

Bildung verschafft Perspektiven? Aber nicht in Klassenzimmern mit 200 Schülern. In den öffentlichen Schulen Malawis ist dies noch immer ein alltägliches Bild, heißt es in einer Mitteilung. Es fehlen Lehrkräfte, Lehrbücher, Tische und Stühle. „Duwa Lofunga“ ermöglicht talentierten Schülern den Zugang zu hochwertiger Bildung an privaten oder kirchlichen Schulen. Die Stipendien verhelfen zu einer nachhaltigen Bildung, heißt es weiter.

Mehrfach Spenden aus Schonach

Philipp Müller war vor einem Jahr zuletzt in Malawi, um die geförderten Schüler zu besuchen, und wird darüber berichten. Seine Arbeit wurde schon mehrfach von Schonach mit Spenden unterstützt. So besteht nun die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Verwendung der Gelder zu informieren sowie sich einen Überblick über das Land und die Region in Zentralmalawi zu verschaffen.

Vortrag mit Rahmenprogramm

Die Veranstaltung findet im Pfarrzentrum Schonach statt. Als Einstimmung serviert die Gruppe Kairos ab 11.15 Uhr einen Willkommensaperitif. Der Vortrag beginnt um 11.30 Uhr und danach gibt es beim gemeinsamen Mittagessen ab 12.45 Uhr ein vielfältiges Büfett mit landestypischen Spezialitäten, so die Veranstalter.

Des Weiteren findet auch der Verkauf von Eine-Welt-Waren statt. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr werden verschiedene Lebensmittel und Kunsthandwerk aus Asien, Afrika und Lateinamerika angeboten.