von Maria Kienzler

Nach einer gemütlichen Kaffeerunde begrüßte die Leiterin Waltraud Schurt den Geschäftsführer des Betreuungsvereins SKM Schwarzwald-Baar.

Christian Müller-Heidt erläuterte die Bezeichnung SKM und sagte: „Unser Betreuungsverein ging aus dem Sozialverein katholischer Männer hervor, aber seit 1992 ist er zuständig für Erwachsene, die ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln können.“ Müller-Heidt ist von Beruf Sozialpädagoge und arbeitete zunächst bei der Caritas, bis er Geschäftsführer des SKM wurde. In der Seelsorgeeinheit An der Eschach ist der Familienvater nebenberuflich als Diakon tätig.

Beim Betreuungsrecht erwies er sich als Experte und gab in seinem Referat einen umfassenden Überblick über wichtige Vorsorgemaßnahmen, die volljährige Erwachsene treffen sollten. Vor allem wies er auf das neue Betreuungsrecht hin, das 1992 das Vormundschaftsgesetz ablöste. Durch dieses Gesetz wurden damals Menschen, die in manchen Bereichen nicht entscheidungsfähig waren, praktisch entmündigt und hatten nichts mehr zu bestimmen, während sie heute partnerschaftlich unterstützt und begleitet werden. Das Recht auf Selbstbestimmung steht jetzt im Vordergrund, betonte der Referent.

Dabei wies er auf gravierende Irrtümer hin, die in der Bevölkerung weit verbreitet sind. „Viele sind der Ansicht, dass eine Vorsorgevollmacht nicht nötig ist oder nicht eilt, weil bei einem Unfall oder bei Krankheit die Eltern oder die Ehegatten, beziehungsweise die eigenen Kinder die Vertretung übernehmen können“, sagte er. Doch in Deutschland sei das im Gegensatz zu Österreich so geregelt, dass Angehörige ohne den Schein keinerlei Entscheidungen für Volljährige treffen können.

Der Arzt ist zwar verpflichtet, alles zu tun, um das Leben zu retten, aber für alle Entscheidungen darüber hinaus, wie zum Beispiel über weitere Operationen, ist eine Vorsorgevollmacht erforderlich. Darum sei es sehr wichtig, dass sogar junge Leute eine Vollmacht erteilen, denn auch sie können durch eine Krankheit oder einen plötzlichen Unfall entscheidungsunfähig werden. Nicht einmal die Ehegatten können ohne Vorsorge-Dokument füreinander eintreten. Falls keine Vollmacht erteilt wurde, wird vom Gericht ein gesetzlicher Betreuer bestellt, der alle Entscheidungen über die Köpfe der eigenen Familie des Patienten hinweg treffen kann. Wichtig sei es also, jemand zu bevollmächtigen, der im Sinne des Auftraggebers handelt.

„Sie können eine Person Ihres Vertrauens beauftragen oder jemand von der Familie, aber auch mehreren Personen können Sie eine Vollmacht ausstellen“, sagte der Geschäftsführer. Wer niemand habe, der könne sich an den Betreuungsverein SKM wenden, der ehrenamtliche Betreuer vermittele. Der Referent präsentierte noch die verschiedenen Regelungsbereiche wie die Sorge für die Gesundheit, die Unterbringung bei Pflegebedürftigkeit, die Wohnung und der Aufenthalt, Sorge für das Vermögen, Behördengänge und Postverkehr sowie die Vertretung vor Gericht.

Müller-Heidt bot den Senioren eine Broschüre über das Betreuungsrecht an, die sämtliche Formulare für die Vorsorge enthält. Auch für Fragen und Anregungen war noch Zeit. Davon machte vor allem Raimund Harter Gebrauch, der bis zum Ruhestand im Rathaus von Calw als Personalchef tätig war und aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in Seniorenräten viele eigene Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hatte.

Der SKM-Betreuungsverein Schwarzwald-Baar hat 133 Betreuer in den örtlichen Gruppen Blumberg, Donaueschingen, Villingen-Schwenningen, St. Georgen, Triberg und Furtwangen. Eeitere hilfsbereite Frauen und Männer, die bereit sind, auf ehrenamtlicher Basis Betreuungen zu übernehmen, können sich melden. Der Verein bietet für alle Weiterbildung und Rechtshilfe an.