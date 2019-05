von SK

Mit der weiteren Konzentration auf die deutschen Standorte in Form von Ausbau- und Erweiterungsvorhaben wappnet sich der erfolgreiche Werkzeug-Hersteller Wiha mit Stammsitz in Schonach für die kommenden Jahrzehnte.

Genauso stehen nach Geschäftsführer Wilhelm Hahn aber auch Investitionen für die weltweite Wiha-Familie auf der Agenda. Das Produktangebot sei heute so maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Zielgruppen, wie noch niemals zuvor. „Die ­Infrastrukturen von Fertigung, Logistik, Marketing, Vertrieb, IT und Verwaltung sind fit für die Zukunft und werden weltweit noch enger und effizienter miteinander vernetzt werden. Ich bin stolz auf unser Team, ohne das dieser Status Quo nicht realisierbar gewesen wäre. Ich freue mich über das, was aus dem einstigen Gründungs-Instinkt von Willi Hahn und seinem Lebenswerk geworden ist.“

Firmengründer Willi Hahn legte 1939 in Wuppertal den Grundstein für das Unternehmen, 1943 erfolgte die Verlagerung nach Schonach. | Bild: Wiha

Anlass für diesen zuversichtlichen Blick in die Zukunft schöpft Wilhelm Hahn auch aus der bisherigen Firmengeschichte. Vor 80 Jahren hatte Willi Hahn das Unternehmen gegründet. Vom kleinen Familienbetrieb für Schrauben und Muttern wuchs das Unternehmen nach eigenen Angaben zu einem weltweit führenden Hersteller für professionelle Handwerkzeuglösungen mit Standorten rund um den Globus. In diesem Jahr feiert das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Schonach im Schwarzwald sein 80-jähriges Bestehen.

Von Wuppertal in den Schwarzwald

Was Willi Hahn 1939 mit der Firmengründung in Wuppertal begonnen hat, nahm nach einer Firmensitzverlagerung 1943 in Schonach seinen Lauf. In zweiter Generation führte Wilfried Hahn das Unternehmen weiter und baute ein weltweites Firmennetzwerk aus. Die Expansion führte zu Gründungen von Tochtergesellschaften in den USA, Europa und Asien. ­Heute ist Wiha nach wie vor inhabergeführt durch Wilhelm Hahn in der dritten Generation.

Wilfried Hahn, Sohn des Firmengründers, ist auch heute noch Teil der Geschäftsleitung. | Bild: Wiha

Das Wiha von heute hätte sich Gründer Hahn vor 80 Jahren wohl kaum so ausgemalt, wenn auch bestimmt gewünscht: Täglich verlassen tausende neue Schraubendreher die Fertigungshallen in Schonach. Im Dreischicht-Betrieb werde mit modernster Robotik und High-Tech-Anlagen Kunststoff um Stahl-Klingen gespritzt, die im nahegelegenen Produktionssitz Mönchweiler hergestellt werden. Aus Produktionswerken in der Schweiz, Polen oder Vietnam treffen ebenfalls Wiha-Artikel ein, die entweder weiterverarbeitet oder in den Logistikprozess überführt werden.

Zahlreiche Designpreise gewonnen

Zum Produktportfolio zählen neben Schraubendrehern, Drehmomentwerkzeugen, Stiftschlüsseln, Bits, Hämmer, Zangen und Werkzeugkonzepten auch spezielle Lösungen für das Elektrikersegment. Bei internationalen Konzern-Meetings sitzen 18 Nationen am Tisch. Zahlreiche Design- und Innovations-Awards unterstreichen das gleichbleibend hohe Qualitätsniveau und die Entwicklungsleistung der vergangenen Jahrzehnte.

Der aktuelle Wiha-Geschäftsführer Wilhelm Hahn. | Bild: Wiha

Wilhelm Hahn führt aus: „Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, das Alte und das Neue zu feiern. Traditionelle Werte wie Innovation, Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit, nach denen all unser Handeln ausgerichtet ist, haben uns zu dem gemacht, was wir sind. Innerhalb unserer Unternehmenskultur lebt ein tief verankerter Innovationsgeist. Zudem treibt uns das Streben nach Fortschritt stetig an, mutige Wege zu gehen." Nur so lasse sich Zukunft gestalten.

Enge Zusammenarbeit mit Anwendern

Ergonomie, Gesundheitsbewusstsein, Sicherheit und Funktionalität seien heute oberste Kriterien, wenn es um die Handwerkzeug-Konzeptionierung gehe, erläutert Wilhelm Hahn weiter. Diese Prämissen ergeben sich für Wiha aus der engen Zusammenarbeit mit den Anwendern. Ihre Zielgruppen zu verstehen, deren Bedürfnisse zu erkennen und danach gezielt Lösungen zu entwickeln, das sei der Wiha-Ansatz.

Ein Dank von Wilhelm Hahn gilt anlässlich des Geburtstages auch den Mitarbeitern. "Wir wissen ihre langjährige Loyalität, ihr Engagement und die allgegenwärtige Motivation sehr zu schätzen", so der junge Geschäftsführer.