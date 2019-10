von Markus Reutter

Die 29-jährige Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf bekommt ein Kind und möchte deshalb ein Jahr in Elternzeit gehen. Deshalb sucht die Gemeindeverwaltung zum Januar 2020 einen neuen Hauptamtsleiter, wobei die Stelle auf ein Jahr befristet ist.

Dass die Bewerber „uns nicht die Bude einrennen werden“, ist Jennifer Hopf bewusst. Trotzdem sei es ein Versuch wert. Sie und die Gemeindeverwaltung hoffen nun auf geeignete Kandidaten.

Ein Plan B fehlt

Wenn sich niemand Geeignetes melde, müsse ein Plan B umgesetzt werden, wobei noch nicht genau gesagt werden könne, wie dieser aussehe, so Hopf. „Irgendwie muss es dann laufen.“ Das sei sicherlich eine Herausforderung für die restliche Rathausmannschaft, meint Hopf, wenn keine Interimsvertretung gefunden werde.

Sie will zurückkehren

Nach dem Jahr Elternzeit, das voraussichtlich im Mai 2021 ende, wolle sie in Vollzeit als Hauptamtsleiterin in die Verwaltung zurückkehren. Schließlich „mache ich den Job unheimlich gerne“.

Seit August 2015 engagiert sich Jennifer Hopf als Hauptamtsleiterin. Sie ist in Schonach groß geworden, wohnt hier und hat ihre berufliche Laufbahn bislang ausschließlich auf die hiesige Gemeindeverwaltung begrenzt. So absolvierte sie ihre Ausbildung im Schonacher Rathaus von 2006 bis 2009, war dann in der Gemeindekasse tätig, bis sie schließlich Hauptamtsleiterin wurde.

Einlernphase im Januar

Ihre Vertretung in der Elternzeit würde ab Januar nächsten Jahres von ihr eingelernt. Sie selbst gehe dann voraussichtlich Mitte März in den Mutterschutz. Geburtstermin sei im Mai. Das heißt, die einjährige Elternzeit erstrecke sich dann bis Mai 2021.

Das wird gesucht

Die Stellenausschreibung für die Elternzeit-Vertretung nennt weitere Details. So sucht die Gemeinde einen Diplom-Verwaltungswirt (FH)/Bachelor of Arts – Public Management, beziehungsweise Verwaltungsfachwirt als Hauptamtsleiter. Bei Fragen können sich die Bewerber an Bürgermeister Jörg Frey oder Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf wenden. Bewerbungsschluss ist der 22. November.