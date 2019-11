Die katholische öffentliche Bücherei in Schonach und die Buchhandlung Schönenberger in Triberg veranstalten am Donnerstag im Pfarrzentrum in Schonach eine Autorenlesung mit Herbert Noack. Er liest aus dem dritten Teil seiner Krimi-Reihe über den Jakobsweg und zeigt Fotos, die er auf seiner Tour aufgenommen hat.

Der 58-Jährige ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. „In meiner Freizeit bin ich gern und oft auf den Jakobswegen dieser Welt unterwegs. Und dies mache ich leidenschaftlich gern“, erklärt Noack.

2400 Kilometer

Den gesamten Jakobsweg sei er mit seiner Frau in den Jahren 2002 bis 2017 gelaufen – dazwischen mit achtjähriger Pause. Es seien so insgesamt über 2400 Kilometer Wanderstrecke zusammen gekommen. „Deshalb konnte ich sehr authentisch schreiben. Vieles Erlebte floss in die Handlungen mit ein“, berichtet der Autor.

Im dritten Teil seiner Krimi-Reihe wird es international. Auf dem Camino ist die ganze Welt unterwegs. Man trifft Australier, Südkoreaner und natürlich Amerikaner. Dabei dreht sich die Handlung um die großen Themen dieser Zeit. Es geht um Macht, Gier und Machtmissbrauch – und natürlich um die Kirche, auf diesem Weg zum Grab des Apostels Jakobus des Älteren. Und um Glauben und um Toleranz sowie um Freundschaft, Trennung und Selbstfindung.

Verbrecher verbreitet Angst

Franz und Sarah überqueren in der Geschichte den Somportpass und erreichen endlich das letzte Land auf ihrem Weg nach Santiago. Schon in Jaca kommt es bei einem gemeinsamen Pilgeressen zu seltsamen Vorfällen. Ein Verbrecher namens Cortucci sorgt für Ängste. Die werden noch verstärkt, als das Paar auf dem Weg ins tausendjährige Kloster San Juan de la Peña mit etwas Abscheulichem konfrontiert wird.

Auf dem Parkplatz des Klosters entdecken sie eine Vermisstenanzeige. Auf dem Bild ist zweifellos ihre Tochter Anna abgebildet. Und darunter zwei Telefonnummern, an die man sich wenden soll, wenn man etwas weiß. Eine davon ist die von Sarahs Smartphone. Fast zum Verzweifeln ist der Umstand, dass Anna nicht zu erreichen ist. Egal wie oft sie es auch versuchen, die Tochter geht nicht ans Telefon, meldet sich nicht. Sie wissen nicht einmal, wo ihre Tochter sich befindet. Was sich aus dieser spannenden Konstellation so alles entwickelt, erzählt Noak auf 272 Seiten.

Lesung: Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum in Schonach.