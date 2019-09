Hannes Mattenklott aus Nagold und Simon Hummel aus Schonach sind die Deutschen Meister der Landschaftsgärtner 2019. Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn, am 20. und 21. September, setzten sich die beiden gegen die Teams aus zehn weiteren Bundesländern durch.

Schonach Schonacher baut den schönsten Garten des Landes Das könnte Sie auch interessieren

Den zweiten Platz eroberte sich Nordrhein-Westfalen mit Franziska Wagner (Georg Oberdörfer GaLaBau, Neunkirchen-Seelscheid) und Till Wirtz (Natur Breitegger GmbH, Kall). Der dritte Platz ging an Niedersachsen-Bremen mit Marvin Wichmann und Moritz Blankemeyer vom Ausbildungsbetrieb Kreye GmbH aus Ganderkesee.

Ganz oben auf dem Treppchen: Hannes Mattenklott aus Nagold und Simon Hummel aus Schonach, beide vom Ausbildungsbetrieb TEAM GRÜN Furtner-Althaus aus Elzach im Schwarzwald, sind die Deutschen Meister der Landschaftsgärtner 2019. | Bild: Sven Falk/VGL

Alle Teams haben einen spannenden und engagierten Wettbewerb bestritten. Am Ende setzte sich das Team aus Baden-Württemberg gegen die zehn Teams aus den anderen Bundesländern durch. Unterstützt wurden Hummel und Mattenklott von ihren Chefs, Alexandra und Benedict Bosler, Ausbildern, Kollegen aus ihrem Betrieb, ihren Eltern und Freunden. Sie alle sind nach Heilbronn gekommen, um Baden-Württembergs bestes Landschaftsgärtner-Team bei den Deutschen Meisterschaften zu unterstützen und zu feiern.

Überlingen Guck mal, was da schwimmt: Gartenschau geht mit schwimmenden Gärten auf den See Das könnte Sie auch interessieren

Die Freude war riesig als BGL-Vizepräsident Paul Saum aus Hohenfels-Liggersdorf, den beiden jungen Landschaftsgärtnern ihre Urkunden überreichte und ihnen gratulierte.

Mini-Garten, hohes Niveau

Doch zuvor galt es für die Besten der Besten aus elf Bundesländern in 15 Stunden auf jeweils einer Fläche von 3,80 mal 3,80 Meter einen Miniaturgarten auf höchstem Niveau zu bauen.

Panorama Kostengünstige Transportalternative: Wie Seilbahnen gegen das Verkehrschaos helfen können Das könnte Sie auch interessieren

Die Elemente waren eine zweihäuptige handbossierte Mauer aus Sandstein, ein abgesenkter runder Gartenbereich mit anspruchsvollem Natursteinpflaster, ein Holzsteg sowie eine beeindruckende Pflanzung, bei der die Stauden und Gehölze passend zu Lebensbereichen und Standortansprüchen auszuwählen waren. Hannes Mattenklott und Simon Hummel, die sich gemeinsam beim Landschaftsgärtner-Cup Baden-Württemberg im April, am Tag der Bundesgartenschau-Eröffnung in Heilbronn qualifiziert hatten, zeigten an beiden Wettbewerbstagen die gesamte Bandbreite ihres landschaftsgärtnerischen Könnens. Die beiden Kollegen arbeiteten Hand in Hand und mit sehr viel Präzision und Gelassenheit. Von der Vermessung über die Natursteinarbeiten bis hin zur Pflanzung meisterten sie alle Aufgaben laut Jury souverän.