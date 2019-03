500 Helfer stemmen die sportlichen Wettbewerbe und die beiden Weltcup-Partys des Skidorfs

Das große Weltcupfinale in Schonach erfordert wieder viele Helfer. Insgesamt sind es 500 Männer und Frauen des Skiclubs, der Gemeinde Schonach, örtlicher Vereine und auch von Skivereinen der Umgebung, die im Einsatz sind.

„Wir alleine könnten das Wintersportevent, das immer größer wird, nicht mehr stemmen«, räumen die Organisatoren offen ein. Sie freuen sich über jede Unterstützung. „Rein zufällig“, wie Frey erwähnt, „ist am Wochenende auch ein Team des SWR-Landesschaumobils in Schonach und wird sich unter die Helfer mischen, um über diese hautnah berichten zu können.“

„Wir hoffen, dass neben zahlreichen Gästen auch viele Bürger zu allen Veranstaltungen kommen und überall für Stimmung sorgen, je mehr, desto besser“, resümiert Schonachs Bürgermeister Jörg Frey

Was die Wintersportfans, die zum Weltcupfinale nach Schonach anreisen, sicherlich noch interessieren wird: Wie immer wird an den Weltcuptagen auch abends im Haus des Gastes in Schonach einiges geboten. Dafür zeichnen Wolfgang Förtsch und Lukas Bechtold verantwortlich. Der Eintritt ist wie immer frei.

Gleich nach den Wettkämpfen mit Siegerpräsentation am Samstag, 16. März, und Siegerehrung sowie Ehrungen FIS-Weltcup im Skistadion geht es ab 17 Uhr mit dem Warm up in der Durbach-Lounge im Foyer im Haus des Gastes weiter. Die Schwarzwaldpokal-Siegerehrung startet um 19 Uhr im Saal. Dort spielt ab 18 Uhr die Kurkapelle und die sechs Erstplatzierten werden ausgezeichnet. Im Anschluss sorgt erstmals die Band Cherry Bomb aus Tirol für Partystimmung.

Am Sonntagabend, 17. März, steigt ab 19 Uhr die große Weltcup-Final-Party im Haus des Gastes. Zu dieser werden Athleten, Trainer und Betreuer der Weltelite in der Nordischen Kombination erwartet. Nach der Präsentation der Gesamt-Weltcup-Sieger Einzel und Team sowie der Vergabe der Nordic Combined Awards, werden noch erfolgreiche Athleten aus dem aktiven Sportlerleben verabschiedet, bevor Party pur mit DJ Marco MZEE angesagt ist.

Durch das Programm mit Überraschungen und Filmen führen am Sonntag Silke Tegethof von der FIS und Schonachs Team-Olympiasieger 1988, Hans-Peter Pohl. Am Samstagabend moderiert Stefan Lubowitzki. Er wird auch das sportliche Geschehen an Schanze und Loipe vor Ort kommentieren.