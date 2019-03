von Christel Börsig-Kienzler

„Besser wäre natürlich schöneres Wetter, doch wir können es nicht ändern“, stellte OK-Geschäftsführerin Heidi Spitz fest. In der Mannschaftsführersitzung am Donnerstagabend wurde der neue Zeitplan für den Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer am Freitag, 15. März, festgelegt, da erneut Wetterkapriolen angekündigt wurden. Laut ursprünglichem Plan sollte um 10 Uhr mit dem Training im Skistadion im Wittenbach gestartet werden, um 14 Uhr das offizielle Training im Skispringen an der Langenwaldsprungschanze und um 16 Uhr der provisorische Wertungsdurchgang/Qualifikation.

Die Flaggen der Nationen wehen im Wind. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Auch die Anreise der 56 Athleten sowie 82 Trainer und Betreuer der teilnehmenden 14 Nationen, verzögerte sich am Donnerstagnachmittag etwas. Aufgrund des stürmischen Wetters landeten laut Norbert Joos vom OK-Büro beispielsweise die Norweger mit rund zwei Stunden Verspätung in Zürich. Die Flagen flatterten zur Begrüßung kräftig im Wind. Die Japaner waren bereits am Montag in den Schwarzwald angereist und trainierten auch schon auf der Weltcupstrecke im Schonacher Skistadion im Wittenbach.