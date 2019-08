von Rita Bolkart

Bei ihren Genusstouren präsentieren Wanderführerin Ingrid Schyle und das kulinarische Duo Ilse und Wolfgang Behrendt unterschiedliche Angebote.

Die jüngste Tour führte zwar nur über elf Kilometer zurück nach Schonach, dafür waren knackige Höhenunterschiede für die Wandergruppe zu bewältigen. Über Schalensteinweg, Hummelhof und Paradies stiegen die Wanderer mit Ingrid Schyle bis in den Losbach hinab und auf Waldwegen wieder hinauf nach Schonach.

Wolfgang Behrendt bewirtet die Wanderer der Genusstour beim Langenbachhof mit einer heißen Kartoffelsuppe. | Bild: Rita Bolkart

Unterwegs erläuterte Ingrid Schyle landschaftlich und historisch Bemerkenswertes. Sie konnte den Wanderern genau erklären, in welche Ecke die einzelnen Aussichten reichten.

Ein Bogen um Bulle Robert

Spontan mussten Ingrid Schyle und Ilse Behrendt bei dieser Tour die Route aber leicht verändern, um eine Viehherde im Langenbach zu umgehen. Denn am Vortag der Tour entdeckten die beiden Frauen auf der Endkontrolle den Bullen Robert, der keinen Vertrauen erweckenden Eindruck machte.

Schöne Perspektiven im Rundblick

Kurzerhand verlegte Ingrid Schyle die Wanderstrecke um den Langenbachhof auf die Zufahrtsstraße, um jeglichen Problemen aus dem Weg zu gehen. In der Kehre oberhalb des Hofes erwarteten Ilse und Wolfgang Behrendt die Wanderer mit dem Mittagessen.

Bestens vorbereitet serviert Ilse Behrendt die heiße Kartoffelsuppe. | Bild: Rita Bolkart

Auch hier wurde kurzfristig umdisponiert, da auf dem Langenbachhof eine Hochzeitsgesellschaft logierte. Dennoch gab der Rundblick schöne Perspektiven, Ingrid Schyle konnte die Höfe in der Ferne benennen und erleichterte so der Gruppe die örtliche Einschätzung.

Große Auswahl an Leckerbissen

Nach Häppchen und Sekt zum zweiten Frühstück servierte Ilse Behrendt eine herzhafte Kartoffelsuppe mit frisch gebackenem Brot. Sie machte auf den Höhepunkt der kulinarischen Tour aufmerksam, der bei dieser Auflage in „Barbara‘s Kreativ Konditorei“ stattfand. Dort erwartete Barbara Kienzler die Wanderer in Schonach zurück mit einer großen Auswahl an Minitorten, Pralinen, Gebäck und selbst hergestellten Säften.

Genusstour-Finale für Ilse und Wolfgang Behrendt

Am Sonntag, 29. September, findet die letzte Genusswanderung in diesem Jahr und mit Ilse und Wolfgang Behrendt statt. Ehe sie sich aus dem einmaligen Angebot aus privaten Gründen zurückziehen, wollen es die Eheleute jedoch noch einmal so richtig krachen lassen. Was die Genusswanderer bei dieser Tour erwartet, darüber wollte Ilse Behrendt aber noch keine Auskunft geben.