von Benita Hansmann

Das winterliche Weltcup-Feeling ist in Schonach bereits eingekehrt. Kein Wunder, fand diese Woche doch bereits die sogenannte TV-Begehung für den Weltcup der Nordischen Kombination statt.

Internationaler Ski-Verband vor Ort

Mit dabei waren neben Lasse Otessen, Renndirektor beim internationalen Skiverband FIS, und FIS-Media-Coordinator Silke Tegetof auch Fernsehproduzenten, Dienstleister und die Vertreter des Skiclubs Schonach, allen voran Vorsitzender Gunter Schuster und Geschäftsführerin Heidi Spitz.

Bestes Wetter zur Begehung

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Schuster, zugleich Chef des Organisationskomitees, die Teilnehmer der TV-Begehung beim Loipenhaus im Wittenbachtal-Stadion und versprach dieses Wetter auch für das Weltcupfinale im kommenden Jahr.

Vorbereitung für Fernsehübertragungen

Grund für das Treffen von Fernsehproduzenten, Dienstleistern, Vertretern des Skiclubs Schonach und FIS war die Begehung mit Blick auf die Fernsehübertragungen des 54. Schwarzwaldpokals in der Nordischen Kombination in Schonach im März 2020.

17 Kameras werden im Einsatz sein

Rudi Tusch (Produktion DSV) stellte gemeinsam mit dem ARD-Regisseur Uli Fritz den Kameraplan für das große Weltcup-Finale vor. 17 Kameras sollen die Wettbewerbe am 14. und 15. März 2020 perfekt einfangen. Mit tragbaren und stationären Kameras werden die Läufe gefilmt, aber auch ein Kamerakran wird wieder zum Einsatz kommen und Schonach so im erhofften besten Schwarzwald-Winterwetter präsentieren.

Offizielle Startzeiten sind jetzt fix

Lasse Ottesen gab zu dem die offiziellen Startzeiten für die beiden Weltcups in Schonach bekannt. Am Freitag, 13. März, starten die Athleten mit der Qualifikation um 16 Uhr an der traditionellen Langenwaldsprungschanze in Schonach. Um 11.30 Uhr beginnt das Skispringen des Schwarzwaldpokals am Samstag, ehe es um 14.30 Uhr auf die Loipe im Skistadion im Wittenbach geht.

Alle Wettkämpfe live in der ARD

Das große Weltcupfinale beginnt am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr. Nach zwei Sprüngen der besten 30 Athleten des Winters auf der Langenwaldschanze, werden um 14.30 Uhr die entscheidenden 15 Kilometer Langlauf im Wittenbach durchgeführt. Alle Wettkämpfe werden dann live in der ARD zu sehen sein. Bereits am 9. März schlagen die ersten Produktionsteams der Fernsehanstalten im Wittenbachtal ihre Zelte auf, bevor am Samstag, 14. März, das große Finale in der Nordischen Kombination startet.