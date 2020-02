von Rita Bolkart

Von April bis Oktober spannen sich die Wandertouren, angepasst für die verschiedenen Konstitutionen der Vereinsmitglieder. Zusammengefasst im neuen Wanderheft kommen ambitionierte Wanderer genauso auf ihre Kosten, wie die gemäßigten Vereinmitglieder. Zwei Touren pro Monat, dazu die kürzeren Donnerstagswanderungen und die gemeinsamen Fahrten summieren sich auf 25 Veranstaltungen.

Alles abgegrast?

Zum Auftakt wollen sich die Schonacher der Winterwanderung des Bezirks Fohrenbühl in Riedböhringen anschließen. Die beiden „Auto-Wanderungen“, die Ilse Behrendt organisierte, führen zur Hofkäserei Ramsteinerhof und mit dem Zug wird im September Konstanz besichtigt.

Schonach Klimawandel trifft erstmals auch die Wanderer im Schwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr, erläuterte Herbert Fehrenbach, werde wenig in der Umgebung gewandert. „Wir haben alles abgerast“, kommentierte er. Die Wanderrouten sind im Villinger Umland, auf der Baar, in Elz- und Kinzigtal, im Hochschwarzwald und der Rottweiler Gegend. Dabei sind einfachere Touren ohne prägnante Höhenunterschiede wie der Bräunlinger Bierpfad. Anspruchsvoll wird die Wanderung um den Öfinger Himmelsberg.

Schwarzwald-Baar-Kreis Veränderung heißt Verantwortung übernehmen Das könnte Sie auch interessieren

Beim viertägigen Wanderausflug zieht es die Schonacher ins Allgäu nach Immenstadt. Eine Abendwanderung zum „Bergseestüble“, eine Geschichtswanderung mit Wolfgang Schyle zum Villinger Magdalenenberg und ein Besuch des Freilichtmuseums Neuhausen gemeinsam mit dem heimischen Förderverein der Strohmanufactur gehören zu den Besonderheiten des attraktiven Wanderprogramms.

Junge Familien

Schöne Wanderungen haben sich Barbara Wenke und Claudia Fehrenbach für die jungen Familien überlegt. Unter anderem soll es zum Räuber Hotzenplotzweg nach Gengenbach gehen und die Ruine Schnekenzell besichtigt werden. Die Absprache in der Familiengruppe erfolgt über soziale Medien. Interessierte wenden sich im Vorfeld an Barbara Wenke, b-wenke@live.de.

Alle Wanderangebote sind in der Jahresbroschüre des Schwarzwaldvereins zusammengefasst. Interessenten können sich den einzelnen Wanderungen ohne Anmeldung anschließen. „Wir haben ein richtig schönes Heft mit vielen neuen Fotos aus Schonach“, bestätigte Herbert Fehrenbach. Ab sofort liegt die neue Broschüre in vielen Institutionen, Banken und Geschäften aus. Ilse Behrendt wies auf den Vereinskasten beim Schonacher Landmarkt hin, in dem kurzfristige Angebote und Änderungen angekündigt werden.