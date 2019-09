von Tatjana Schüssele

Draußen oder drinnen, bei schlechtem und bei guten Wetter, für große und für kleine Kinder: Die Ferienbetreuung hat bislang für Jungen und Mädchen von drei bis zehn Jahren ein abwechslungsreiches Programm angeboten, vom Tischkickerturnier bis zum Waffelbacken. Da fand und findet sich für jeden etwas. Das Programm für alle sechs Wochen der Sommerferien in der Villa Kunterbunt unter der Dom-Clemente-Schule findet bei dem Einheimischen traditionell großen Anklang.

Bis zu 30 Kinder angemeldet

Der Verlauf der Urlaubszeit ist an den Teilnehmerzahlen deutlich sichtbar – in der vierten ­Ferienwoche mit knapp unter 20 Kindern sind sie am niedrigsten und mit mehr als 30 Kindern in der ersten und der letzten ­Woche am höchsten. Bei so vielen Jungen und Mädchen kann das stressig sein, weshalb darauf geachtet wird, in solchen Wochen drei Betreuer und zwei Springer zur Hand zu haben.

Junge Betreuerinnen haben kein Problem mit Stress

Aber der Stress macht den jungen Betreuerinnen nichts aus. Das frühe Aufstehen sei etwas lästig, aber eine Arbeitszeit von 7.30 bis 14 Uhr und eine Bezahlung von zehn Euro pro Stunde seien mehr als angebracht.

Kinder in besten Händen

Erfahrung mit Kindern haben die Betreuerinnen auch, wie zum Beispiel Emma Kienzler, die das Programm in der ersten und der fünften Woche begleitet hat und in ihrer Freizeit auch als Turntrainerin fungiert. „Es ist gut, die Sporthalle nebenan zu haben“, erzählt sie. „So kann man auch bei schlechtem Wetter viel machen.“ Die Kinder sind in besten Händen, das merkt man auch, wenn man alle zusammen lachend am Tisch bei der Kinderschminke sieht.

Triberg Kinder erleben Action zwischen Pflaster und Blaulicht Das könnte Sie auch interessieren

Familie und Beruf unter einen Hut bringen

Das Programm, das wochenweise für 25 Euro und maximal vier Wochen gebucht werden kann, richtet sich in erster Linie an berufstätige Eltern. Es soll eine Unterstützung sein, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, auch in den Ferien. Da der Nachwuchs des Kindergartens nicht teilnehmen kann, wenn der Kindergarten St. Rafael geöffnet hat, finden sich unter den Teilnehmern mehr Schüler.

Jedes Kind soll etwas geboten bekommen

Bei gemeinsamen Aktivitäten wird darauf geachtet, jedem Kind etwas zu bieten. So stand zum Beispiel die vierte Woche unter dem Motto „Piraten“ oder „Wald und Tiere und Natur“. Von einem Waldtag bis hin zum Basteln von Pfeil und Bogen reicht das breite Angebot. „Es ist ja auch keine Pflicht, an den Aktivitäten teilzunehmen“, erzählt eine der Betreuerinnen.

Ernährung und Sport wichtige Themen

Die Kinder könnten selbst entscheiden, ob sie beispielsweise in der Bauecke bleiben oder beim Völkerballturnier mitmachen wollten, hieß es. Ernährung und Sport sind zwei wichtige Aspekte, die ins Auge stechen. So machten die Kinder in der ersten Woche ein gesundes Frühstück und in einer anderen zusammen einen Obstsalat.