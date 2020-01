Schonach vor 1 Stunde

Von Merkel bis Hasselhoff: Deshalb steht die ganze Welt auf Kuckucksuhren aus Schonach

Die Kuckucksuhrenmanufaktur Rombach & Haas in Schonach stellt seit 125 Jahren Kuckucksuhren her. Dafür bekamen die Inhaber in vierter Generation, Ingolf und Conny Haas, unlängst eine Auszeichnung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg.