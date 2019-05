von SK

Viermal dürfen die Schonacher Wahlberechtigten am Sonntag, 26. Mai, ihre Stimme abgeben: bei der Europa-, Kreis-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl. Die insgesamt fünf Wahllokale in der Schule und in der Firma SBS sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Stimmzettel zur Gemeinderats- und Kreistagswahl wurden den Wahlberechtigten in den vergangenen Tagen bereits zugestellt. Die Vorsitzende des Gemeindewahllausschusses und Hauptamtsleierin Jennifer Hopf rät schon zu Hause zu entscheiden. „Das erspart Zeit und auch lange Wartezeiten im Wahlraum“.

Weitere Stimmzettel erhältlich

Wer weitere Stimmzettel benötigt, da bereits zugestellte unbrauchbar geworden sind oder sich jemand verschrieben hat, kann diese jederzeit vorab im Rathaus oder am Wahlsonntag selbst auch noch im Wahllokal erhalten.

Am besten schon zu Hause Stimmzettel ausfüllen

Hopf weist darauf hin, dass mit den Stimmzetteln auch Merkblätter für die Wahlen zugestellt wurden. Auch diese sollten sorgfältig durchgelesen werden, damit die Stimmabgaben nicht durch einen Fehler ungültig werden. Zur Wahl am Sonntag sollten die ausgefüllten Stimmzettel, die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis mitgebracht werden.

Umschläge gibt‘s im Wahllokal

Im Wahllokal erhalten die Wähler jeweils einen Umschlag für die Gemeinderatswahl und einen für die Kreistagswahl. „Die Umschläge mit den enthaltenen Stimmzetteln sind in die Wahlurne zu werfen“, erklärt Hopf. „Die Stimmzettel für die Europa- und die Bürgermeisterwahl erhalten die Wahlberechtigten erst im Wahllokal“, fährt die Wahlausschussvorsitzende fort. „Dort haben die Wähler auch nur jeweils eine Stimme zu vergeben.“ Einen Stimmzettelumschlag gebe es bei der Europa- und Bürgermeisterwahl nicht. Die Stimmzettel seien im gefalteten Zustand in die Wahlurne zu werfen.

Das gilt bei der Gemeinderatswahl

Zu wählen sind bei der Schonacher Gemeinderatswahl zwölf Bürgervertreter. Deshalb haben die Wähler zwölf Stimmen. Auch wer Kandidaten verschiedener Parteien oder Wählervereinigungen wählt, darf nicht mehr als insgesamt ein Dutzend Stimmen vergeben. „Die Wähler haben die Möglichkeit, einem Bewerber bis zu drei Stimmen zu geben (kumulieren). Sie sollten deshalb deutlich mit den Zahlen 1, 2 oder 3 kennzeichnen, wem sie wie viele Stimmen geben wollen“, macht Hopf aufmerksam und ergänzt: „Es können nur Bewerbern, die auf dem Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden.“

Regeln für die Kreistagswahl

Im Wahlkreis IV St. Georgen/Triberg sind sechs Kreisräte zu wählen. Deshalb haben die Schonacher Wähler sechs Stimmen, die sie an die auf dem Wahlzettel stehenden Kandidaten vergeben können. Die genannten Bestimmungen zur Gemeinderatswahl sind laut Hopf auch hier sinngemäß anzuwenden.

Antragsfrist für Briefwahl

Wer am Wahltag keine Zeit für den Gang an die Wahlurne hat, kann noch bis kommenden Freitag, 24. Mai, 18 Uhr persönlich im Rathaus die Briefwahlunterlagen bei Jeniffer Hopf beantragen. Es ist jedoch zu beachten, dass Briefwahlunterlagen nur als gültige Stimmabgabe gezählt werden können, wenn sie bis spätestens am Wahltag, 26. Mai, um 18 Uhr beim Bürgermeisteramt eingegangen sind.

Auszählung dauert zwei Tage

Wie die Wahlausschussvorsitzende informiert, erfolgt die Auszählung der Europawahl und der Bürgermeisterwahl am Sonntagabend in den Wahlbezirken I bis IV in den Wahlräumen im Schulhaus und für den Wahlbezirk V – Untertal – im Rathaus, Besprechungsraum, Zimmer Nummer 27, direkt im Anschluss an die Wahlhandlung ab 18 Uhr.

Schonach Bürgermeisterwahl: Amtsinhaber stellt sich den Bürger-Fragen Das könnte Sie auch interessieren

Bekanntgabe und Feierstunde

„Zuerst wird die Europawahl und im Anschluss die Bürgermeisterwahl ausgezählt“, so Hopf. Sie rechnet damit, dass um etwa 19.30 Uhr das Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters auf dem Rathausvorplatz, bei der Garage, bekanntgegeben werden kann. Die kleine Feierstunde wird durch den Musikverein Kurkapelle Schonach begleitet. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein vorgesehen. „Alle Bürger sind hierzu herzlich eingeladen“, betont Hopf.

Gemeinderatswahl wird später ausgezählt

„Die Auszählung der Gemeinderatswahl erfolgt in Schonach erst am Montag, 27. Mai, ab 7.30 Uhr für alle Wahlbezirke im Rathaus. Anschließend wird die Kreistagswahl ausgezählt“, gibt Hopf bekannt. „Alle Ermittlungen und Feststellungen der Wahlergebnisse der Wahlvorstände und des Briefwahlvorstands sind öffentlich. Zu den Sitzungen beziehungsweise Auszählungen hat Jedermann Zutritt.“

Keine Sprechzeiten im Rathaus

„Wegen der Wahlauszählungen ist das Rathaus am Montag, 27. Mai, allerdings den ganzen Tag für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Auch am Dienstag danach sind keine Sprechzeiten“, so Hopf abschließend.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort. Jetzt herunterladen!