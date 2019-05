Am Winterberg, dem Schonacher Skihang, haben Olympiasieger und Weltmeister wie Georg Hettich, Hansjörg Jäkle und Hans-Peter Pohl ihre ersten Skifahrversuche unternommen. Schon aus diesem Grund liegt der Winterberg dem Skiclub Schonach am Herzen. Um Kinder und Jugendliche zum Ski- und Snowboardfahren zu animieren und um ihnen einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, wurde dort vor einigen Jahren ein Snowpark geschaffen. Jetzt sollen neue Hindernisse für noch mehr Spaß und Action sorgen.

Seit 2012 in Betrieb

Jannik Schyle ist der Leiter der Abteilung Josenpark, ein Zusammenschluss emsiger Jugendlicher des Skiclubs, die den Snow- und Funpark 2012 ins Leben riefen und seither praktisch eigenverantwortlich betreiben. „In den letzten Jahren konnten wir beobachten, dass immer mehr actionhungrige Kids und Jugendliche unser Angebot im Snowpark nutzen und viel Spaß an diesem kreativen Wintersport haben“, sagt Schyle.

Da das Angebot für diese Zielgruppe bislang erst wenige Hindernisse umfasst, soll es zur kommenden Skisaison um einige Hindernisse erweitert werden. „Wir möchten mit dem Kids Slopestyle unser Angebot für die jungen Wintersportler und ihre Familien erweitern.“ Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Nachfrage nach solch einem Angebot groß ist und die jungen Ski- und Snowboardfahrer mit viel Freude im Snowpark unterwegs sind.

Spaß und Action im Mittelpunkt

Mit der Erweiterung des Angebotes für junge Wintersportler möchte der Skiclub dieser Altersgruppe am Skilift einen Bereich bieten an dem Spaß und Action an erster Stelle stehen, einen Bereich, in dem sie sich an die kreative Wintersportart Slopestyle herantasten können.

Nachhaltiger Schneespaß

Bei dieser Erweiterung stehen die Verantwortlichen auch vor der Frage, wie nachhaltig ein solcher Schneespaß betrieben werden kann angesichts der Debatte um den Klimawandel und der Befürchtung, dass die Winter in Zukunft um einiges wärmer und damit schneeärmer ausfallen könnten.

Snowpark und Skilift öffnen gemeinsam

„Da die Schneesicherheit von Dezember bis März auf unserer Höhenlage nicht mehr garantiert werden kann und die alte Liftanlage aufgrund ihres Alters ersetzt werden muss, entschied sich die Gemeinde Schonach, einen neuen Skilift zu bauen, der in der Saison kommenden Wintersaison eröffnet wird.“ Bereits jetzt gibt es eine komplette Beschneiungsanlage am Skilift, die die Schneesicherheit erhöht und dem Skiclub und dem Team vom Josenpark die Sicherheit bietet, den Snowpark öffnen zu können, sobald der Skilift den Betrieb aufnimmt.