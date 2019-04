Die Paradieshöhe in – oder besser hoch über – Schonach hat ihre Bezeichnung nicht zufällig. Einerseits profitieren die dortigen Landwirte von der warmen Luft, die das Schwarzwaldtal von der Ortenau hochweht. Was bedingt, dass hier früher vergleichsweise paradiesische Zustände herrschten, weil die Bauern das etwas mildere Klima für ihren Obst- und Gemüseanbau nutzen konnten.

Ein wahrhaft sagenhafter Blick

Von hier aus, auf knapp 900 Metern Höhe, erschließt sich zudem ein wahrhaft paradiesischer Blick über den Schwarzwald mit seinen sanft geschwungenen Hügeln und bewaldeten Tälern. Den Spaziergängern, Wanderern und Naturliebhabern, die hier vorbeikommen, will der Schwarzwaldverein Schonach nun die Heimat an dieser Stelle näher bringen – und ihnen die Orientierung erleichtern, welche Besonderheiten sich dem Auge des Betrachters erschließen. Dazu will der Verein eigens eine Panoramatafel anfertigen lassen.

Herbert Fehrenbach ist Vorsitzender der Schonacher Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins. Er erklärt: „Es ist ein langgehegter Wunsch, hier eine Panoramatafel aufzustellen. Von der Paradieshöhe aus hat man einen tollen Blick beispielsweise auf das Gremmelsbacher und Nußbacher Tal, den Brandenkopf, Fohrenbühl und Lauterbach. Selbst der Rottweiler Aufzugtestturm ist von dort aus zu sehen“, so Fehrenbach. Bis zur Hornisgrinde und zum Kaiserstuhl kann der Blick reichen.

Tafel soll helfen

Um hier dem Betrachter aufzuzeigen, welche geografisch interessanten Punkte beim Rundumblick zu sehen sind, soll diese Tafel eine Hilfestellung geben. Den Kostenaufwand beziffert Herbert Fehrenbach auf rund 3400 Euro. Wichtigster Bestandteil ist ein knapp zwei Meter breites Panoramafoto, das von dem Standort aus fotografiert wird, an dem die Tafel angebracht wird. Anschließend werden die markanten Punkte beschriftet, um so dem Betrachter Orientierung zu bieten. Wenn die Fernsicht einmal weniger gut ist, bekommt man so immer noch eine gute Vorstellung von der Region.

Aufgestellt wird die Tafel an einem von Wanderern und Spaziergängern viel frequentierten Weg auf der Paradieshöhe. Dort steht auch eine Sitzbank zum Ausruhen. Die Tafel wird aus wetterbeständigem Aluminium bestehen. Die Fotografie ist UV-beständig, wird leicht zu reinigen sein und soll sogar Attacken von Graffitisprayern standhalten. Die Pflege der Tafel wird von den Mitgliedern des Schwarzwaldvereins übernommen. Damit die Tafel viele Jahre hält, soll sie in den Wintermonaten abgebaut werden.