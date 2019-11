von Hans-Jürgen Kommert

Nach dem fulminanten Auftritt des Musikvereins Kurkapelle Schonach in der Pfarrkirche St. Urban luden die Musiker ein ins Pfarrzentrum, wo vor etwas kleinerer Kulisse Ehrungen anstanden.

Zunächst hob der Vorsitzende Klaus Dieterle zwei Nachwuchsmusiker heraus, die das Junior-Abzeichen erfolgreich abgelegt haben: Naemi Kimmig und Nico Hettich haben sich der ersten Herausforderung gestellt, die die musikalische Laufbahn heute begleitet. Dann ergriff ein besonders Mitglied des Musikvereins das Mikrofon. Joachim „Jo“ Müller ist zwar Posaunist und war bereits Vorsitzender des Schonacher Vorzeige-Orchesters, doch zugleich ist er Repräsentant des Blasmusikverbands.

In dieser Eigenschaft ehrte er zwei Musikerinnen für ihr 25-jähriges Engagement in der Blasmusik und für ihre Treue zur Kurkapelle Schonach: Karin Bender und Sarah Schätzle. Da er beide schon ebenso lange kennt, wie sie musizieren, konnte er ein deutliches Bild ihres Wirkens im Verein zeichnen und so manche kleine Anekdote erzählen. Auch der Vorsitzende fand lobende Worte für die beiden und sorgte dafür, dass sie neben einem schönen Blumenstrauß auch noch ein „Kremle“ für ihre Männer erhielten, die oft auf sie verzichten müssten. Im Anschluss an die Worte erklang der Ehrenmarsch, dem die Musikerinnen ergriffen lauschten.