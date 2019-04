von Simona Ciubotaru

Im stilvollen Ambiente des uralten Gasthofs „Schwanen“ ging es bei der Jahreshauptversammlung des Schonacher Tennisclubs ausgelassen und humorvoll zu. Vorsitzender Georg Mesarosch begrüßte die kleine Runde und sprach von einem „schönen Jahr 2018“. Zwar nehme man nicht mehr an Turnieren teil, aber die Zahl der Freizeitspieler habe zugenommen. Der Tennisclub biete jedem Liebhaber des weißen Sports die Möglichkeit an, an einem freien Training teilzunehmen. Die Resonanz sei groß, deswegen werde der Verein das Angebot mithilfe von Sponsoren und des Trainers Wenzel Kopecky weiter aufrecht erhalten.

Der Verein freue sich sehr darauf, auch in diesem Jahr Gastgeber des Tennisturniers zu werden, das der befreundete Schonacher Schützenverein organisiert, und auf das gesellige Beisammensein.

Spielbetrieb ab 8. Mai

Zum 8. Mai werde in diesem Jahr der Spielbetrieb auf der Schonacher Anlage beginnen. Frei trainieren könne man donnerstags, zwischen 18 und 20 Uhr. Jeder Tennisspieler sei dabei willkommen. Der Mittwoch sei weiterhin für die Senioren reserviert.

Schriftführer Volker Kölsch wies noch einmal auf die Verlegung des freien Trainings von Freitag auf den Donnerstag hin. Man habe diese Veränderung in der Hoffnung vorgenommen, noch mehr Resonanz bei den Tennisliebhabern zu erreichen. Es gebe drei neue Vereinsmitglieder und man möchte weiter den Interessenten das erste Jahr ohne Mitgliedsbeitrag anbieten.

Trotz guter finanzieller Lage werden Sparmaßnahmen überprüft

Der Verein habe eine gute finanzielle Lage, berichtete Schatzmeister Dirk Schneider. Man möchte trotzdem manche Sparwege überprüfen, wo die Ausgaben etwas zu hoch seien. Die Mitgliedsbeiträge würden unverändert bleiben. Kassenprüfer Hans-Peter Brehm lobte den Schatzmeister. Die Kassenführung sei auch in diesem Jahr vorbildlich gewesen.

Bürgermeister Jörg Frey entlastete unter allgemeiner Zustimmung den Vorstand und dankte auch im Namen des Gemeinderats dem über 40 Jahren alten Tennisverein für seine Aktivitäten. „Macht weiter so, wir freuen uns, wenn der Tennisclub aufblüht“, sagte er. Er wünschte dem Verein Glück und viel Erfolg für das neue Jahr.

Neue Vorstandsmitglieder

Bei den Wahlen wurden einstimmig Matthias Förtsch als stellvertretender Vorsitzender und Martin Fletschinger als erster Beisitzer gewählt. In Abwesenheit wurde als Kassenprüfer Markus Hoch ebenfalls einstimmig gewählt.

Vorsitzender Georg Mesarosch sagte, dass er sich sehr über den neuen Vorstand und auf neue Ideen und gute Mitarbeit freue und bedankte sich bei allen Anwesenden.

Die kleine, gesellige Runde genoss den Abend noch ein bisschen bei einem Gläschen Wein oder Bier im „Schwanen“, wo sogar schon Wladimir Putin und weitere prominente Politiker einmal zu Gast waren.