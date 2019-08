von Rita Bolkart

Der Schonacher Künstler Klaus Ringwald war ein streitbarer Geist mit Ecken und Kanten, ein beharrlicher Handwerker. Er hat als Akademiker Maßstäbe gesetzt und ist ein international anerkannter Bildhauer, dessen Werke in der kleinsten Dorfkapelle und in großen Kathedralen der Welt zu finden sind.

Ehefrau Rosmarie Ringwald und ihr Sohn Markus Ringwald vertreten die Familie bei der Gedenkstunde anlässlich des 80. Geburtstags des Schonacher Bildhauers und Künstlers Klaus Ringwald im Rathaussaal. | Bild: Rita Bolkart

Am 6. August hätte Klaus Ringwald seinen 80. Geburtstag gefeiert, wäre er nicht viel zu früh am 29. November 2011 verstorben. Anlässlich dieses Datums lud Bürgermeister Jörg Frey zu einer Gedenkstunde ins Schonacher Rathaus ein. Dazu begrüßte er Ringwalds Ehefrau Rosmarie und Sohn Markus Ringwald sowie den Weggefährten und Freund Johannes Werner.

Prominente Gäste

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei und Landtagsabgeordneter Karl Rombach (beide CDU) waren der Einladung ebenso gerne nachgekommen wie der Erste Landesbeamte des Kreises, Joachim Gwinner, Pfarrer Andreas Treuer und der Vorstand der Klaus-Ringwald-Stiftung.

Schonach blieb sein Ruhepunkt

Im Kreise der Freunde, Gönner und Unterstützer erinnerte Laudator Johannes Werner an Klaus Ringwald. Geprägt von seiner schlichten, harten Kindheit bewahrte sich Ringwald das Knorrige, Urige und etwas Unzeitgemäße, beschrieb Werner seinen Freund. Trotz Reisen in die ganze Welt blieb Schonach sein Ruhepunkt, auch wenn ihm die uneingeschränkte Anerkennung in seiner Heimatgemeinde fehlte.

Viele Köpfe porträtiert

Als Porträtist interpretierte Ringwald viele Köpfe aus Familie, Politik und Kunst, darunter Carlo Schmid, Heiner Geißler und seine eigene Mutter. Über die optische Ähnlichkeit hinaus arbeitete er durch seine Technik charakterliche Züge ein, gerne auch mal mit Anleihen aus der Tierwelt. Und das mit dem schwierigsten Material, wie Johannes Werner ausführte, dem Bronzeguss.

Laudator Johannes Werner neben seiner Gipsbüste, die von Klaus Ringwald geschaffen wurde. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Ringwalds Köpfe, zitierte Werner den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, „sind dem Individuum ähnlicher als das wirkliche Individuum selbst“. Ringwald schuf sie nicht, wie sie aussahen, sondern, wie sie waren, ergänzte der Laudator.

Klaus Ringwald bei der Arbeit. | Bild: Oswald Blank

Werner wies auf die Christusfigur an einem historischen Tor im englischen Canterbury hin, das zum Bereich der dortigen Kathedrale führt. Dort habe Ringwald die Quadratur des Kreises geschafft. Seine Christusfigur, die pure Liebe und Barmherzigkeit ausstrahle, füge sich perfekt in die Jahrhunderte alte Lücke ein. „Wir stehen tief in Ihrer Schuld“, würdigte dies der Dekan der Kathedrale.

Abguss hängt im Ringwald-Museum

Ein weiterer Abguss dieses eindrücklichen Werks hängt im Ringwald-Museum, von dem Johannes Werner hofft, dass es einmal zeigen kann, wie Klaus Ringwald wirklich war. Herzlicher Applaus dankte Werner für seine Ausführung.

Das Ringwald-Museum in Schonach. | Bild: Oswald Blank

Hoffnung auf Einigung zwischen Stiftung und Familie

Einen Geburtstagswunsch äußerte bei der Feier auch Schonachs Bürgermeister Jörg Frey. Er wünschte sich eine baldige Einigung zwischen Stiftung und Familie, um den Nachlass von Klaus Ringwald im Museum präsentieren zu können und sicher zu stellen, dass nichts verloren geht.

Im Anschluss lud die Gemeinde zum Umtrunk ein und dazu, die Exponate, die Oswald Blank im Sitzungssaal aufgebaut hatte, zu erleben. In einer Dokumentation konnten die Besucher den Prozess um die Jesusfigur für das Canterbury Gate nachvollziehen.