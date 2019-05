von Susanne Kammerer

Die Gemeinde und der Arbeitskreis Sport feierten bei der großen Schonacher Sportnacht ihre Sportler des Jahres und würdigten damit die sportlichen Erfolge der einzelnen Athleten.

Hans-Peter Pohl moderiert

Hans-Peter Pohl führte als Moderator durch den Abend, der ein buntes Programm an Ehrungen, Unterhaltung und interessanten Informationen über die einzelnen Vereine bereithielt. In Kurzfilmen wurden die Sportvereine vorgestellt und ein Blick hinter die Kulissen gewährt, um einen Eindruck von Trainings- und Wettkampfabläufen zu bekommen. Aus den Filmen wurde neben den sportlichen Aspekten auch eines ersichtlich: in allen Vereinen herrschen primär Spaß und Freude am Sport, womöglich das Erfolgsrezept für die Erfolge, die in allen Disziplinen Jahr für Jahr gefeiert werden können. Und diese wurden heuer wieder durch Bürgermeister Jörg Frey ausgezeichnet. Zig Urkunden, Medaillen und Präsente konnte er am Abend verteilen und die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler beglückwünschen.

Zahlreich sind die Schonacher Sportler und Trainer des Jahres 2019, die jetzt ausgezeichnet worden sind. Bilder: Susanne Kammerer

Die Sportnacht hatte neben den Ehrungen auch ein tolles Rahmenprogramm zu bieten. Zauberer Jeam Olivier begeisterte mit seiner Magie und der Europa-Park-Artist Reydi Yoan Argote Frias mit seiner kräftezehrenden Akrobatikeinlage. Für musikalische Unterhaltung sorgte in bewährter Manier Andi Hehl.