von Maria Kienzler

Die Einschulung in der Dom-Clemente-Schule in Schonach wird den Erstklässlern sicher unvergesslich bleiben. Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Urbanskirche begann der spannende Nachmittag. Das Thema „Du bist wie ein Schatz für Gott“ wurde dem Schüler-Nachwuchs mit Liedern und Bibeltexten kindgemäß vermittelt. Pfarrer Markus Ockert und Diakon Klaus-Dieter Sembach gestalteten gemeinsam die kirchliche Einschulungsfeier. Auch einige Mütter wurden einbezogen und trugen die Lesung und die Fürbitten vor.

Der katholische Diakon Klaus-Dieter Sembach (links) gestaltet gemeinsam mit dem evangelischen Pfarrer Markus Ockert die Einschulungsfeier. | Bild: Kienzler

Nach dem biblischen Gleichnis von der verschwundenen Goldmünze erzählte Pfarrer Ockert eine Episode aus seiner Kindheit. „Mit meiner Mama war ich in der Stadt, aber plötzlich war ich in der fremden Umgebung allein und bekam Angst“, erzählte der evangelische Pfarrer. Er suchte verzweifelt nach seiner Mutter, bis er sie ganz in der Nähe entdeckte. Sie hatte ihn nie aus den Augen gelassen und wartete geduldig auf seine Rückkehr. „So ist es auch bei Gott, er lässt uns nie allein, denn wir sind für ihn so wichtig wie ein Goldschatz“, wusste der Pfarrer.

Danach begann eine spannende Schatzsuche im Altarraum, bis der Diakon die verschwundene Truhe mit dem kostbaren Inhalt gefunden hatte. Zum Abschluss wurden die Kinder von den beiden Zelebranten mit Handauflegung für ihren neuen Lebensabschnitt gesegnet. Am Ausgang der Kirche verabschiedete Ockert mit Handschlag die zahlreichen Angehörigen, während Klaus-Dieter Sembach allen Kindern eine goldene Euro-Münze aus Schokolade schenkte.

In der Aula der Schule ging es genauso fröhlich weiter. Unter der Leitung ihrer Klassenlehrerin Heike Zoll hießen die Zweitklässler alle 30 Schulneulinge mit Tänzen und Liedern willkommen. Schulleiterin Sabine Emde verglich den neuen Lebensabschnitt der Erstklässler mit einer Reise. Nach ihren Worten standen die jungen Schüler direkt am Bahnhof und durften in zwei verschiedene Waggons einsteigen. Während die beiden Lehrerinnen Tanja Grieshaber und Karin Sauter die Mädchen und Jungen ihrer Klasse nach vorne riefen, outete sich die Rektorin als Lokführerin und pfiff zur Abfahrt.

„Ein neuer Abschnitt nun beginnt, wir wünschen, dass es euch gelingt, stets fröhlich und vergnügt zu bleiben, auch beim Lesen, Rechnen und Schreiben“, hieß das Gedicht, mit dem Sabine Emde den Kindern eine schöne Reise durch das spannende Land der Schule wünschte.