von Susanne Kammerer

Ausflugswetter herrschte am Tag der Deutschen Einheit. Perfekt für Andi Hör und sein Team vom Beständerhof, die in diesem Jahr zum 20. Hof- und Reiterfest auf das Anwesen im Schonacher Obertal eingeladen hatten. Die kühlen Temperaturen machte die Sonne wett, die sich immer wieder durch die Wolken blicken ließ. Und so sprach nichts dagegen, die Veranstaltung wie geplant unter freiem Himmel durchzuführen.

Viele Kinder nutzen die Gelegenheit, einmal auf ein Pferd zu sitzen und ein paar Runden auf der Pferdekoppel des Beständerhofes zu drehen. | Bild: Susanne Kammerer

Zu Beginn spielte der Musikverein-Kurkapelle Schonach zum Kurkonzert auf dem Festgelände auf. Eine Premiere, die auf gute Resonanz stieß. Die Klänge von Marsch und Polka sowie modernen Melodien gefielen den Zuhörern. Parallel dazu machten die Reitschülerinnen die Pferde bereit, sodass die Kinder ein paar Runden auf der Koppel drehen konnten.

„Der Erlös von allem, was wir hier anbieten, kommt der Nachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald zu Gute“, informierte Andi Hör. Und das Angebot war vielfältig. Neben dem Ponyrei- ten gab es ein Hofquiz, bei dem es eine Schätzfrage zu beantworten galt, außerdem konnten die Besucher eine interessante Hofführung mitmachen. Hierfür wurden viele historische Geräte und Maschinen in der Tenne ausgestellt.

Die Reitschüler hatten ein Zirkusprogramm einstudiert, für das sie mit viel Applaus belohnt wurden. Als Besonderheit zum Jubiläumsfest wurde nachmittags ein traditioneller Schwarzwälder Hammeltanz veranstaltet. Hierbei gab es tolle Preise zu gewinnen, unter anderem ein Schaf vom Beständerhof.

Nicht nur was das Programm anbelangte, auch kulinarisch schöpften die Veranstalter aus den Vollen. Heimische Spezialitäten wie hofeigenes Lamm vom Grill, Wurstsalat und Brägele sowie ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenangebot ließen keinerlei Wünsche offen. Zum Aufwärmen stand ein Kaffeewagen bereit, ferner wurde ganz spontan die Glühweinsaison eingeläutet.

Den ganzen Tag über genossen die Gäste die besondere Atmosphäre auf dem Beständerhof. Für Andi Hör und sein Team ein schöner Erfolg. So viele Gäste wie in diesem Jahr habe es noch nie gegeben, resümierte der Hofbesitzer am Abend zufrieden.