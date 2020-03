Trotz intensiver Vorbereitungen, die für 14./15. März 2020 geplanten Weltcupwettbewerbe in Schonach durchzuführen, muss leider auch Schonach aufgrund der widrigen Rahmenbedingungen und Wetterprognosen den Weltcup in der Nordischen Kombination absagen.

Aktuell wird geprüft, ob die FIS die Weltcup-Wettbewerbe an einem anderen Ort stattfinden lassen kann, teilt das Sport- und Kulturamt mit.

Schneekontrolle bringt das Aus

Bei der Schneekontrolle am Montag, 2. März mussten der vom Deutschen Skiverband beauftragte Schneekontrolleur Joachim Bruder und das Organisationskomitee mit Bürgermeister Jörg Frey an der Spitze feststellen, dass die aktuellen Schneeverhältnisse vor Ort derzeit nicht ausreichen und keine Reserven mehr vorhanden sind. In den vergangenen Tagen ließen die Stürme und die warmen Winde mit Regen die bereits mit maschinellem Schnee geschaffenen Depots schmelzen.

Es bleibt keine Wahl

Zudem hat der Sturm erhebliche Schäden im Umfeld des Skistadions angerichtet. „Aufgrund der weiterhin zu warmen Temperaturen und der Wettervorhersagen ist auch keine Verbesserung in Sicht, so dass uns leider keine andere Wahl bleibt, als die Wettbewerbe abzusagen“, sagte Jörg Frey.

Hoffen auf 2021

„Wir hoffen aber, dass wir im engen Schulterschluss mit den Verantwortlichen des internationalen Skiverbandes (FIS), des Deutschen Skiverbandes (DSV), den übertragenden TV-Anstalten und unseren Partnern und Sponsoren im kommenden Jahr wieder den Zuschlag für das Weltcupfinale erhalten werden“, sagte der Bürgermeister.

Spaß beim Hornschlittenrennen gibt es zuletzt 2018. | Bild: Archiv

Schlechte Nachricht für Freunde des außergewöhnlichen Wintersports: Das Hornschlittenrennen fällt aus. Für den 8. März war das Spektakel in Schönwald geplant, aber auch in diesem Jahr wird es ein Opfer der Wetterlage. Zuletzt hat das Hornschlittenrennen im Jahr 2018 stattgefunden. Schneemangel lasse jedoch leider keine andere Möglichkeit, wie aus den Kreisen der Hornadler Schönwald jetzt zu erfahren war. „Auch wenn noch etwas Schnee vorausgesagt ist, reicht dieser sicher nicht, da wir ja am Dobel-Lift keinerlei Grundlage haben“, begründen die Mitglieder der Schönwalder Hornschlittenfahrer ihre Absage. Diese Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, versichern sie.