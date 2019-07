von Rita Bolkart

Doppelten Genuss bieten die gleichnamigen Wanderungen von Wanderführerin Ingrid Schyle und den kulinarischen Partnern Ilse und Wolfgang Behrendt. Das einmalige Angebot des Ferienlands findet nur in Schonach statt und hat sich längst etabliert.

Bereits Stammgäste dabei

So freuen sich die drei Initiatoren immer wieder, Stammgäste begrüßen zu können. „Das kommt eigentlich bei jeder Genusswanderung vor“, bestätigte Ilse Behrendt. Außerdem schließen sich gerne Einheimische dem außergewöhnlichen Wanderangebot an. Das Trio ergänzt sich für einen genüsslichen Wandertag ideal.

Eingespielte Arbeitsteilung

Während Naturparkführerin Ingrid Schyle ansprechende Wanderrouten auswählt, die typisch und mit Postkartenmotiven bestückt sind, knobelt Perfektionistin Ilse Behrendt über der Menükarte und ihr Mann Wolfgang überlegt sich, wie das logistisch zu bewältigen ist.

Nur begrenzte Teilnehmerzahl

Um den Überblick zu behalten und den Aufwand zu bewältigen, sind die Teilnehmerzahlen begrenzt. Trotzdem drücken die Organisatoren auch mal ein Auge zu und es waren bei dieser Tour mit 20 Wanderern vier mehr dabei.

Ilse Behrendt begrüßt die Genusswanderer bei ihrem zweiten Frühstück im Sulzbach mit appetitlichen Häppchen. | Bild: Rita Bolkart

Ingrid Schyle führte eine Gruppe jüngst über das Turntal zum Gitschbühl und schließlich in den Sulzbach, wo Ilse und Wolfgang Behrendt sie mit Sekt und Häppchen erwarteten. Dabei erfuhren die Teilnehmer einiges aus der Historie Schonachs, woher der Name des Turntals rührt und sie erzählte aus dem Leben des Schonacher Originals, dem Feldere Karle.

Viel Wissen über Land und Leute

Für die Wanderung, die über den Rensberg zurück zur Holzeck führte, hatte sie die Hofgeschichte des Klausenbauernhofes parat, Ausführungen zum Herrenkreuz und eine kleine Einführung in die Kräuterkunde. In den Gesprächen ergaben sich viele Gelegenheiten, weitere interessante Begebenheiten, historische Ereignisse einzufügen und auf Landwirtschaft und Strohflechterei einzugehen.

Leckeres zauberhaft präsentiert

Unterstützt von Liane Dold vom Schanzenberg, servierte Ilse Behrendt zur Mittagszeit eine Zucchini-Cremesuppe, Burgundertopf mit frisch gebackenen Brot und einem Obstsalat mit Sahnehaube. Dabei denkt Ilse Behrendt immer auch an Kleinigkeiten wie Wasser fürs Händewaschen. Mit wenigen Handgriffen zaubert sie eine zauberhafte Tischdekoration.

Zum Abschluss Kaffeetafel mit Hefezopf

Letzter Halt war nachmittags auf der Holzeck mit einer Kaffeetafel und Hefezopf. Auch die Wanderer dieser Genusstour empfanden es als etwas sehr Besonderes, in freier Landschaft bei idealem Wetter an einer perfekt gedeckten Tafel gemeinsam zu essen.

Weitere Wanderungen geplant

Für diesen Sommer planen die Organisatoren noch zwei weitere Wanderungen am 1. August und am 25. September. Für eine weitere Genusswanderung im Oktober hat Ilse Behrendt schon Ideen. Ob sie stattfindet, ist noch nicht endgültig geklärt. Sicher dagegen ist, dass Ilse und Wolfgang Behrendt danach die kulinarische Begleitung beenden. Beide hoffen aber, dass das beliebte Format von Nachfolgern weiter entwickelt wird.

Natur und Kulinarik

Bei der Wanderung am 1. August über elf Kilometer mit 445 Höhenmeter können die Teilnehmer die Natur und schöne Ausblicke ebenso genießen wie den kulinarischen Genuss, denn an ausgewählten Stationen werden Köstlichkeiten aus der Region serviert. Beim Preis von 33 Euro sind Häppchen und Sekt, Mittagssuppe und Getränke, Kaffee und Kuchen in Barbaras Kreativkonditorei inklusive.

Schonach Schonach und Schönwald starten das Projekt Dorfurlaub Das könnte Sie auch interessieren

Der Weg führt mit Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle übers Holz und Paradies mit schönen Ausblicken in eher unbekannte Ecken von Schonach, Losbach und Langebachhof. Kulinarisch werden sie unterwegs verwöhnt von Ilse und Wolfgang Behrendt und Barbara Kienzler. Für diese Tour sind gutes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, Rucksack mit Sitzunterlage und Getränke für unterwegs erforderlich.

Anmeldung bis Dienstag, 30. Juli, 12 Uhr, bei der Tourist-Info Schonach, Telefon 07722 964810 oder per E-Mail an info@schonach.de. Die Wanderung erfolgt ab acht Personen.