von Claudius Eberl

Die Freie Wählervereinigung Schonach hatte zur Hauptversammlung in „Birgit‘s Bistro“ eingeladen. Im Laufe des Abends wurde Vorsitzender Wolfgang Schyle in seinem Amt bestätigt.

Vier Gemeinderatssitze mit neuer Kandidatenliste verteidigt

Von einem erfolgreichen Jahr, das ganz im Zeichen der Gemeinderatswahlen lag, sprach der Vorsitzende Wolfgang Schyle bei der Hauptversammlung der Freien Wähler. Man war mit einer komplett neuen Liste angetreten und konnte mit mehr als 33 Prozent die vier Sitze behaupten.

Mitgliederstand steigt

Und ganz nebenbei konnte man vier neue Mitglieder verzeichnen. „Wir haben nun 27 zahlende und elf Ehrenmitglieder, für eine politische Vereinigung in Schonach eine sehr passable Zahl“, so Schyle.

Seit 1946 ununterbrochen im Rat

Das nächste große Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus: 2021 werden die Freien Wähler Schonach ihr 75-jähriges Bestehen feiern. „Seit 1946 sind wird übrigens ununterbrochen im Schonacher Gemeinderat vertreten“, freute sich Schyle.

Dank Rücklagen keine Geldsorgen

Schriftführer Helmut Kienzler berichtete von viel Arbeit im Vorfeld der Gemeinderatswahlen. Neben Sitzungen zur Kandidatenfindung und zur Wahlvorbereitung hatte man auch drei Wahlveranstaltungen im Programm. Kassierer Claudius Eberl musste zwar von einem Rückgang der Kassenbestände berichten, diese seien aber auf den Wahlkampf zurückzuführen und Sorgen brauche man sich angesichts der Rücklagen keine zu machen.

Sonja Letzin ist neue Beisitzerin

Bei den Wahlen wurde Wolfgang Schyle als Vorsitzender bestätigt, ebenso Helmut Kienzler als Schriftführer und Bernd Kaltenbach als Kassenprüfer. Neu gewählt wurde Sonja Letzin als Beisitzerin, die Anke Megna ablöste.

Dank an ehemalige Gemeinderäte

Einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen gab der Vorsitzende. Zuerst dankte Schyle den nicht mehr angetretenen Gemeinderäten Birgit Mertz-Hahn, Helmut Kienzler, Günter Herr und Volker Lehmann. Ihnen überreichte er ein kleines Präsent. 1994, so wusste Schyle, sei man in einer ähnlichen Situation gewesen: Man trat mit einer komplett neuen Liste an, damals aber erreichte man gerade einmal 18,5 Prozent, das schlechteste Ergebnis aller Zeiten.

Stolz aufs Wahlergebnis

Aktuell sah das ganz anders aus, man konnte die vier Sitze verteidigen, die Frauenquote betrage 50 Prozent und man habe eine sehr gute Altersstruktur.

Drei oder besser noch vier Fraktionen wünschenwert

Schyle dankte nochmals allen Kandidaten für die Unterstützung. Insgesamt zeigte er sich froh, dass es nach dem Rückzug der SPD mit dem Auftreten der offenen grünen Liste wieder drei Fraktionen im Rat gebe. „Meiner Meinung nach wäre sogar eine vierte Fraktion wünschenswert, dann wäre die Bevölkerung noch breiter vertreten“, so der Vorsitzende.

Bernd Kaltenbach berichtete aus der Rats-Fraktion. Sauter-Areal, Seniorenbetreuung, Breitband oder Baumaßnahmen, vor allem im Bereich der Straßen, sowie die geplante neue Drehleiter für die Feuerwehr und zwei neue Baugebiete, sprach er an.