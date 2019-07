von Marc Eich

Die Fertigstellung eines der wichtigsten Umbauprojekte der vergangenen Jahre soll am Samstag, 13. Juli, gebührend gefeiert werden. Dann steht die Einweihung des Schonacher Kurgartens an.

Fulminanter Abschluss mit Einweihung

Der Kurgarten ist das neue Schmuckstück des Ortes und erfreut sich bereits jetzt bei Bürgern, aber auch Gästen – sowohl großen als auch kleinen – größter Beliebtheit. Nun findet das Projekt mit der Einweihung den fulminanten offiziellen Abschluss.

Erste Aufwertung nach 40 Jahren

Eine intensive Planung ging dem zweijährigen Umbau des Kurgartens im Herzen von Schonach voraus. Mit dem Spatenstich im Oktober 2016 feierte man den Startschuss der ersten Aufwertung nach 40 Jahren. Allerdings konnte die angepeilte Fertigstellung nach einem Jahr nicht gehalten werden.

Großinvestition von 2,58 Millionen Euro

Insgesamt wurden in das Großprojekt 2,58 Millionen Euro investiert, wobei sich das Land an den Kosten nicht unerheblich beteiligt hat. Umgesetzt wurden dabei gleich mehrere größere Maßnahmen. „Wir haben unter anderem den Kurparkweiher vergrößert“, berichtet Ortsbaumeister Ansgar Paul. Auch die Wegeführung im gesamten Park wurde überarbeitet und neu angelegt – so stehen Spaziergängern und Passanten nun weitere Wege zur Verfügung. Neu gestaltet hat man auch die Bepflanzung.

Spielplatz direkt am Wasser

Einer der Anlaufpunkte im Kurpark ist der bereits vor zwei Jahren eröffnete neue Spielplatz, der direkt am Wasser liegt. „Mit dem Floß haben wir das Wasser außerdem thematisch direkt mit einbezogen“, so Paul. Umgesetzt wurden hier ein Strohhut-Turm mit Rutschen sowie zahlreiche Spiel-, Schaukel-, Kletter- und Balanceelemente im und am Wasser sowie im Sand.

Zehn Laufräder stehen parat

In direkter Umgebung stehen zudem zehn Laufräder zur Verfügung. Seit einem Jahr können Sportbegeisterte auch ein neues Volleyballfeld nutzen. Ein Hingucker ist außerdem der neue Steg mit Beleuchtungsbogen.

Neues Bistro schon beliebt

Beliebt ist darüber hinaus das neue Bistro, welches im Erdgeschoss im Haus des Gastes eingerichtet wurde. Dank eines Holzdecks können die Gäste hier auch auf einer Außenterrasse sitzen und sich vom Bistro bewirten lassen. „Wir haben im Zuge der Umbaumaßnahmen zudem weitere technische Maßnahmen getroffen, die notwendig wurden“, so der Ortsbaumeister Ansgar Paul.

