von Claudius Eberl

Zum Ehrenamtstag hatte die Gemeinde Schonach am Mittwoch in das Gasthaus „Volltreffer“ eingeladen. Ein gemütlicher Abend mit einem Essen und netten Gesprächen sollte es sein, ein kleines Dankeschön für die Menschen, die sich um das Allgemeinwohl kümmern.

Nicht nur reden, sondern anpacken

Ihm persönlich sei es ein wichtiger Tag und ein schöner Termin, bekräftigte Bürgermeister Jörg Frey eingangs. Er freue sich, dass so viele der Gäste der Einladung auch folgten. Schonach sei ja bekannt dafür, dass die Einwohner nicht nur reden, sondern vielfach anpacken. „Für Sie ist Hilfe eine Selbstverständlichkeit“, stellte er fest.

"Wir haben einfach alles"

Seine Freude zeigte der Bürgermeister auch über die Vielfältigkeit der Hilfen, Angebote und des Engagements: „Wir haben Alt und Jung, Sport, Kultur und Kunst – kurzum, einfach alles.“ Das sei ihm und auch dem Gemeinderat sehr viel wert und wichtig für die Gemeinde, die ein solchen Engagement besonders lebens- und liebenswert mache.

Um Wanderpfade gekümmert

In der Tat, die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements zeigte sich am Mittwochabend, als Frey die einzelnen Gruppen und Menschen vorstellte und sich für ihren Einsatz dankte. So erwähnte er beispielsweise Hans Haberstroh, der sich um den Altsternenweg kümmerte; Karl Koch, Werner Scherer und Gerhard Dold, die sich für den sehr beliebten Schalensteinweg einsetzen. Oder auch Andreas Dold, Andreas Haberstroh, Markus Kienzler, Emilian Kienzler, Johannes Kienzler und Marco Zifle, die den Jägerpfad begehbar hielten.

Veranstaltungen für Senioren

Der Seniorenkreis um Waltraud Schurt und ihr Team, die Veranstaltungen für Schonachs Senioren organisierten, kamen auch zur Sprache – ebenso wie das Ehepaar Wolfgang und Ilse Behrendt, das die Genusswanderungen auf die Beine stellte, und das Ehepaar Wolfgang und Ingrid Schyle, das unter anderem historische Wanderungen auf den Weg brachte.

Künstlerische Seiten von Schonach

Auch das Team von Schon-Artig, das die künstlerische Seite Schonachs zeige, und Gabriele Hoppe-Todt mit ihrer Kunst im Garten wurden erwähnt. Und auch Hermann Börsig, der sich unter anderem um Sitzbänke im und um den Ort kümmert.

Flüchtlingshilfe und Volleyballturniere

Frey nannte auch Barbara Wenke, die in Schonach lebenden Flüchtlingen zur Seite steht, ferner Karl-Heinz Moser, der sich um den Spielplatz im Untertal kümmert, dann auch Isolde und Jürgen Zinapold, die sich um die Schanzenhütte sorgen, und Herbert Disch, der den Spechtpfad freigeschlagen hatte. Aber auch das Team des Josenparkes, das sich um den Fun-Park am Winterberg kümmerte und auch Volleyball-Turniere im Kurpark auf die Beine stellte, stellte der Bürgermeister vor, genauso die Mitglieder der Eventfabrik, die Veranstaltungen im Haus des Gastes organisierten und sich auch um Hilfe für ältere Mitbewohner kümmern.

Schwimmbad-Freunde und Schwarzwaldverein

Das Team der Schwimmbad-Freunde oder Daniela Schuler und Carmen Spath, die sich alljährlich für den lebendigen Adventskalender ins Zeug legen, wurden ebenfalls genannt. Und nicht zuletzt die Mitglieder des Schwarzwaldvereins, die sich um Wanderwege, Sitzbänke und Landschaftspflege im und rund um Schonach kümmerten. Ihnen allen dankte Bürgermeister Jörg Frey an diesem Abend und hegte die Hoffnung, dass sie vielleicht in den kommenden Jahren weitere Einwohner Schonach animieren könnten, sich ihnen anzuschließen.