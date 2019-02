von Claudius Eberl

Die ganze Welt zog am Donnerstag durch Schonach. Zumindest in der Fantasie der Teilnehmer am Kinderumzug. Denn das Motto des Umzuges lautete „International.“ Vom Narrenbrunnen beim Rathaus ging es um das Dorf Richtung Hotel Rebstock. Dort wartete schon Narrenrat Robin Kienzler und begrüßte die Teilnehmer sowie die zahlreichen Zuschauer.

Knieoperation kann Narren nicht stoppen

Ein besonderer Gruß galt Narrenrat Daniel Klausmann. Er nahm trotz Knieoperation am Umzug teil. Klausmann ließ sich an der Umzugsspitze im Rollstuhl um das Dorf rollen. Mit ihm führten die Zunfthexen, Narrenpolizei und der Jäger den Umzug an, gefolgt von zahlreichen Geißenmeckerern und -mägden sowie dem Narrenrat.

Die Grundschüler laufen als Kinder aus aller Welt mit. | Bild: Claudius Eberl

Als wilde Wikinger verkleidet sorgte die Musik- und Kurkapelle Schonach für den richtigen Sound. Ihnen folgten die Kindergartenkinder samt Erzieherinnen und Eltern als Märchen-Gestalten und dann die Grundschule als „Kinder dieser Welt“. Aus Afrika, Amerika, der Arktis, Asien und Europa kamen die Teilnehmer in den passenden Kostümen. Und schließlich folgten noch die Schüler der Werkrealschule – als Schränke und Möbelpacker verkleidet.

Märchengestalten aus dem Kindergarten sind ebenfalls dabei. | Bild: Claudius Eberl

Bejubelt von zahlreichen Zuschauern und Bonbons werfend nahm der Zug seinen Weg um das Dorf zurück zum Rathaus. Dort begaben sich Ozumei Johnny Kienzler und die Narrenpolizei flugs ins Rathaus, um den Bürgermeister zu entmachten und ihm den Schlüssel abzunehmen. Jörg Frey hätte, wie Kienzler feststellte, extra seinen Schneeschuh-Urlaub in Seefeld abgebrochen, um dem Umzug beizuwohnen. „Was im Wahljahr so alles möglich ist“, sagte Kienzler.

Her mit dem Schlüssel!

Er forderte den Schlüssel des Rathauses, um damals Oberhaupt die Kommune aufblühen zu lassen. Als Anführer der Flamingo-Kolonie vom Kurpark übergab Frey den Schlüssel, ohne zu murren, hoffte, es möge der Narrenzunft gelingen, dieses begrünt und blühend nach der Fasnacht wieder zurückzugeben. „Das wird uns gelingen, schon jetzt haben sich dort etliche Kneipen angesiedelt“, versicherte der Ozumei und lud zur Straßenfasnacht am Abend ein. „Ich auf jeden Fall freue mich schon jetzt auf die offizielle Eröffnung – und dich dann wieder im Flamingo-Kostüm“, sagte Kienzler.

Erst nach der Schlüsselübergabe kann die Fasnet starten. | Bild: Claudius Eberl

„Die Fruchtbarkeit steigt in Schonach – das freut die Gemeinde aber auch uns Narren“, versicherte Kienzler angesichts der zahlreichen Umzugsteilnehmer Er lud die jungen Narren zur Abholung des Narrenfutters ein.