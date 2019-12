von Roland Faller

Schonach – Zum 80. Geburtstag des Jahrgangs 1939 stand ein Ausflug an den Bodensee auf dem Programm – und ein Rückblick auf alte Zeiten.

Broschüre mit vielen Bildern

Einer der Schulkameraden teilte im Hotel „Rebstock“, wo einst der Abschluss gefeiert wurde, eine Broschüre mit vielen Bildern aus der Volksschulzeit und den zurückliegenden Jahrgangstreffen aus, in der eifrig geblättert wurde. „So eine Überraschung“, hieß es begeistert, und dann ging es los mit dem Austausch der Erinnerungen an die Zeiten der Kindheit und Jugend.

Kein Platz mehr in der Kinderschule

„Wisst ihr noch, wie wir damals traurig waren, weil wir nicht eingeschult wurden“, hieß es von allen Seiten. Manche freuten sich zwar darüber, aber die Kinderschule, wie der Kindergarten genannt wurde, war mit kleineren Kindern belegt, dort gab es auch keinen Platz mehr.

Französische Soldaten belegen Räume

Im Jahre 1945, als der Jahrgang im Frühjahr eigentlich in die Schule gehen sollte, waren alle Räume für Kinder geschlossen. Auch die größeren Schüler hatten schulfrei, denn die Schule war voll belegt mit französischen Soldaten, die nach der Kapitulation als Sieger einmarschiert waren. In ihrem Gefolge waren zahlreiche Marokkaner, die auf der Seite der Franzosen gegen das Hitler-Regime gekämpft hatten und die nun nicht nur alle Schulräume besetzten, sondern auch die Turnhalle.

Die Kinder des Jahrgangs 1939 feiern am 24. April 1949 Erstkommunion. | Bild: Schmieder

Viele Väter tot, vermisst oder in Gefangenschaft

Eine große Zahl Kinder des Jahrgangs 1939 lebten mit Mutter und Geschwistern allein, denn viele Väter waren in dem verheerenden Weltkrieg umgekommen, oder sie waren vermisst. Andere waren noch in Gefangenschaft und kamen erst viel später nach Hause. „Ich kann mich gar nicht mehr an meinen Vater erinnern“, sagte eine Schulkameradin, während es vielen anderen genauso ergangen war.

Froh um Schokoladenstückchen

Ältere Schüler tummelten sich manchmal auf dem Schulhof herum und freuten sich, wenn die Soldaten kleine Schokoladestückchen aus den Fenstern warfen.

Endlich eingeschult

Die Öffnung der Volksschule im Herbst 1945 war ein weiteres Thema: Jetzt wurden sie endlich eingeschult. Nicht alle hatten einen Schulranzen, manche kamen auch mit einer alten Tasche an. Es fehlten vor allem Bücher und Schiefertafeln, auf die man mit Griffeln schreiben konnte. Viele Jubilare konnten sich noch an die weißen Plastikplatten erinnern, auf die mit Bleistiften geschrieben wurde. Aber alle schwärmten einmütig für die tägliche Schulspeisung, bei der es Kakao, Grießbrei mit Rosinen oder sogar manchmal ein kleines Täfelchen Schokolade gab.

Die Lehrer Klara Eibel und Hermann Seiler. | Bild: Schmieder

Anfänglich sehr große Klassen

Früher waren mehrere Lehrer an der Volksschule in Schonach, aber nach dem Krieg blieben nur noch die zwei übrig, die nicht als Nazi-Anhänger galten. Das waren die Lehrerin Klara Eibel und der Lehrer Hermann Sailer. Entsprechend groß waren die Klassen, denn 100 Schüler in einem Jahrgang waren keine Seltenheit und in mehr als zwei Gruppen (A- und B-Klasse) wurde keine Klasse aufgeteilt. Als dann 1948 die ersten Flüchtlinge aus den Ostgebieten verteilt wurden, gab es Gruppen bis zu 60 Schülern.

Flüchtlingskinder waren zunächst fremd

Die Kinder aus Schlesien und Polen oder Ostpreußen sprachen zwar deutsch, hatten aber ihren eigenen Dialekt und die Schonacher ihren, darum war es für sie nicht immer leicht, ihre Mitschüler zu verstehen. Außerdem waren die meisten Flüchtlingskinder evangelisch und hatten ihren eigenen Religionsunterricht. In den Schülergottesdienst, der für die katholischen Schüler zwei Mal in der Woche vor Beginn der Schule verpflichtend war, gab es für sie nicht.

Weißer Sonntag 1949 mit mehr als 100 Kindern

Inzwischen hatte Erwin Ott seinen Dienst als Schulleiter aufgenommen und mit Erika Fesenmeyer aus Dresden als eine der ersten, verstärkte sich nach und nach das Lehrerteam, sodass die Klassen kleiner wurden. Aber bei der Erstkommunion des Jahrgangs 1939 waren es rund mehr als 100 Kinder, die am Weißen Sonntag 1949 mit den Ministranten und Pfarrer Friedrich Hugelmann in die Kirche einzogen. Mit dabei waren auch die Schüler der Zwergschulen vom Rendsberg und Rohrhardsberg.

Kartoffelkäfer sammeln statt Hausaufgaben

Die Hausaufgaben fielen oftmals aus. Die Schüler wurden entweder verpflichtet, Kartoffelkäfer auf den Feldern der Bauern einzusammeln, oder sie mussten Heidelbeeren suchen und in die Schule mitbringen. Aber auch Himbeerblätter und Brombeerblätter waren in der Nachkriegszeit wichtig, daraus wurde Tee für die verwundeten Soldaten gekocht, die in den Lazaretten gepflegt wurden.

Erinnerung an den Mitschüler Klaus Ringwald

Der berühmteste Mitschüler des Jahrgangs wurde nicht vergessen. „Unser genialer Künstler war der Klaus Ringwald“, erinnerten sich die 80-jährigen Schulfreunde und sie bedauerten seinen Tod vor acht Jahren. Er fiel schon in der Schulzeit beim Werkunterricht auf, wie viele sich erinnern konnten. Der begabte Klaus sei gefördert worden von seinem Werklehrer Bruno Beylich und dessen Frau Lieselotte.