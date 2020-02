von Benita Hansmann

Das Winterfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ jährt sich zum 50. Mal – Grund genug, um zu feiern. Zu feiern hatte auch das Skisprung-Regionalteam aus dem Schwarzwald. Es setzte sich gegen zwölf weitere Regionalteams aus ganz Deutschland durch und gewannen das Jubiläumsfinale. Das junge Helferteam aus Schonach meisterte die Veranstaltung ebenfalls mit Bravour.

68 Schüler im Alter von zehn und elf Jahren

Bereits am Montag trainierten die 68 Schüler im Alter von zehn und elf Jahren an der Jugendschanze in Schönwald. Nach der Eröffnungsfeier am Montagabend, ging es für alle Teilnehmer in das Jugendgästehaus in Furtwangen. Denn dort übernachtete die ganze Delegation.

Da staunten die jungen Teilnehmer: David Siegel führt eine Siegerehrung durch. | Bild: Benita Hansmann

Heimische Sportler erfolgreich

Am Dienstag stand der Einzelwettkampf an. Yann Kullmann vom Regionalteam Schwarzwald setzte sich deutlich gegen seine Konkurrenz durch. Aber auch zwei Sportler vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg ließen aufhorchen. Felix Brohammer wurde 28. in der Einzelwertung und Tim Schwenteck 33. Nur 15 Punkte fehlten den Jungs auf ein Top-Ten Ergebnis. Die fünf besten Skispringer eines Regionalteams schafften es in die Teamwertung, die am Mittwoch fortgesetzt wurde.

Anna Jäkle gratuliert der besten Skispringerin und überreichte ihr einen neuen Skisprung-Anzug. | Bild: Benita Hansmann

Autogrammkarten und Fotos ergattert

Zur Siegerehrung waren der verletzte Weltcup-Skispringer David Siegel und Junioren-WM-Teilnehmerin Anna Jäkle angereist. Die jungen Sportler freuten sich, ihre Idole live zu sehen, ergatterten Autogrammkarten und das eine oder andere Foto.

Starkes Ergebnis

Am Mittwoch, dem letzten Wettkampftag, stand ein Teamwettkampf mit drei Sportlern pro Team an. Das Regionalteam Schwarzwald mit den zwei Schonacher Skispringern stellte zwei Teams auf: Regionalteam eins und Regionalteam zwei. Am Ende des Tages stand auch hier ein hiesiges Team auf dem Podest und hat somit den Heimvorteil abermals ausgenutzt. Das Regionalteam Schwarzwald eins wurde dabei Erster. Das zweite Team aus dem Schwarzwald wurde starke siebte von 23 Mannschaften.

Schonach Auch wenn der Schnee fehlt: Herzliches Willkommen für junge Skisportler begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Nase vorn in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung hatte ebenfalls das junge Team aus dem Schwarzwald die Nase mit großem Abstand vorne. Yann Kullmann, Nils Mutterer, Robin Faller, Lukas Wehrle und die zwei Lokalmatadoren Tim Schwenteck und Felix Brohammer schnappten sich den Sieg vor dem Regionalteam Inselsberg aus Thüringen und dem Team Schwaben.