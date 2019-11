von Rita Bolkart

Der Schonacher Autor Marco Dorer hat sein zweites Buch veröffentlicht. Unter dem Titel „Die krankhafte Person – Sackgasse MS zwischen Selbstzweifel und Zuversicht“ beschreibt er den Besuch eines großen Unbekannten. Diese Erzählform gibt ihm Gelegenheit, sich intensiv mit seiner Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) und ihren Auswirkungen auf sein Leben auseinanderzusetzen.

Dorer vergleicht seine Erkrankung mit wiederkehrenden Kurzschlüssen im Zentralnervensystem und verdeutlicht damit anschaulich, was sein Leben erschwert. Dennoch ergab sich der Schonacher nicht kampflos der unheilbaren Krankheit und suchte sich ständig neue Herausforderungen. Mittlerweile ist er Gesundheitsberater und staatlich anerkannter Yogalehrer, er engagiert sich in der Behindertenarbeit des FC Freiburg und ist Stipendant der internationalen Football-For-All-Leadership-Programme.

In seinem ersten Buch „Meine Lebensreise mit MS“ erzählte er, wie er lernen musste, mit seiner Erkrankung umzugehen und berichtete von seiner mutigen Reise nach Südamerika. Dorer freute sich sehr über den Anerkennung seines ersten Buches, das sich weit über die Landesgrenzen hinaus verkaufte.

Nach diesem Erstlingserfolg ermutigten ihn seine Eltern Dorle und Armin Dorer als auch sein Freundeskreis, sich weiterhin schriftstellerisch zu betätigen. Auch die Reflektion seines Lektors beim Wiesenburg Verlag ermutigte ihn zum zweiten Buch. Gut ein Jahr befasste sich Dorer damit, ehe er nun das fertige Werk in den Händen halten konnte. Fotos von Marco Dorer und Eva Spinner ergänzen und illustrieren das Buch.

Das neue Buch von Marco Dorer. | Bild: privat